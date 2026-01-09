Logo
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Извор:

РТРС

09.01.2026

08:10

Фото: Уступљена фотографија

Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске и ове године симболично обиљежава Дан Републике низом пригодних активности. Поводом 9. јануара, од поноћи су подигнуте рампе на свим наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Српској.

Овогодишњи слоган "Живјеће огњиште" исписан је на свим информативним порталима и омогућен је бесплатан пролаз за све грађане и госте.

Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић рекао је да ово друштвено одговорно предузеће на овај начин даје допринос обиљежавању и свечаном дефилеу, желећи да што више грађана дође данас у Бањалуку.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Упркос изазовима, Српска све јача

"Ово је мали гест, али значајан за наше људе који желе да дођу у Бањалуку", истакао је Вишковић.

Он је поручио да сви треба да дамо допринос обиљежавању Дана Републике и очувању Српске јер, каже, само са Републиком Српском можемо рачунати да ћемо сачувати и огњиште.

Вишковић је позвао грађане да дођу данас на свечани дефиле на Трг Крајине и својим присуством увеличају Дан Републике.

autoput

Радован Вишковић

9. јануар - Дан Републике Српске

