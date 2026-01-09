Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Извор:
РТРС
09.01.2026
08:10
Коментари:0
Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске и ове године симболично обиљежава Дан Републике низом пригодних активности. Поводом 9. јануара, од поноћи су подигнуте рампе на свим наплатним станицама на ауто-путевима у Републици Српској.
Овогодишњи слоган "Живјеће огњиште" исписан је на свим информативним порталима и омогућен је бесплатан пролаз за све грађане и госте.
Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић рекао је да ово друштвено одговорно предузеће на овај начин даје допринос обиљежавању и свечаном дефилеу, желећи да што више грађана дође данас у Бањалуку.
Република Српска
Стевандић: Упркос изазовима, Српска све јача
"Ово је мали гест, али значајан за наше људе који желе да дођу у Бањалуку", истакао је Вишковић.
Он је поручио да сви треба да дамо допринос обиљежавању Дана Републике и очувању Српске јер, каже, само са Републиком Српском можемо рачунати да ћемо сачувати и огњиште.
Вишковић је позвао грађане да дођу данас на свечани дефиле на Трг Крајине и својим присуством увеличају Дан Републике.
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму