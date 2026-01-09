Поводом Дана Републике бесплатна вожња на свим дионицама ауто-путева

09.01.2026
07:36
Овогодишњи слоган обиљежавања 9. јануара "Живјеће огњиште" од поноћи је видљив на свим информативним порталима изнад ауто-путева у Републици Српској, а свечарску атмосферу у част Дана Републике додатно употпуњују и заставе Српске којима су окићене све дионице ауто-путева.
"Аутопутеви Републике Српске" су и ове године 9. јануара омогућили бесплатну вожњу свим дионицама ауто-путева у Српској - симболичним подизањем рампи на свакој наплатној станици.
"Тим гестом, `Аутопутеви Републике Српске` поручују свим грађанима Републике Српске да дођу у Бањалуку и присуствују свечаностима поводом најзначанијег датума у историји наше Републике - 9. јануара", истакнуто је у саопштењу.
Један ешалон "Аутопутева Републике Српске" учествоваће данас у свечаном дефилеу на Тргу Крајине у Бањалуци, који почиње у 12.00 часова.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Бања Лука
Измјена режима саобраћаја у више бањалучких улица
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
