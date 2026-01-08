Стевандић: Српска јача сваког дана

08.01.2026
20:40
Коментари:0
Република Српска је сваког дана јача, оцијенио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"Упркос покушајима да нас подијеле, да странци и федералци доведу себи подобне, Српска је сваког дана јача. Наша воља да је чувамо увијек је јача од намјере оних да је оспоре. Живјеће огњиште", написао је Стевандић на Иксу.
Предсједник Народне скупштине присуствовао је вечерас свечаној академији поводом Дана Републике и 34 година од њеног настајања, која је одржана у Бањалуци.
Он је у изјави за Радио Београд један рекао да ће се упркос покушајима да се укине 9. јануар тај дан наставити славити као Дан Републике Српске.
"Покушавали сте да нам отимате заставу са грбом Немањића – ми сада имамо и ову тробојку и са грбом Немањића. Покушавате да укинете грб Немањића – ми сада имамо и грб Републике Српске. Све дупло. И онда је закључак – немојте да укидате Републику Српску јер би могло исто да се деси", нагласио је Стевандић.
Стевандић је навео да је у Централни споменик погинулим борцима, који је данас откривен у Бањалуци, уклесано 26.000 имена, и да су први пут заједно имена бораца Републике Српске и Републике Српске Крајине.
Нагласио је да тај споменик симболизује српско јединство.
"Тај споменик ће бити једна врста опомене, и он је власништво људи који су створили Републику Српску. Ми смо само гаранти њихове жртве и ту гаранцију не смијемо никада избрисати из свог памћења и срца, али и као своју обавезу морамо да је чувамо - закључио Стевандић.
