Пријем у Влади Српске поводом Дана Републике

08.01.2026
19:17
Коментари:0
У Административном центру Владе Републике Српске поводом Дана Републике организован је пријем за бројне званице.
Република Српска је огњиште око којег се окупља породица, доносе одлуке, преносе вриједности и чува памћење, рекла је вршилац дужности предсједника Републике Ана Тришић Бабић на свечаном пријему у Бањалуци поводом Дана Републике Српске, 9. јануара.
"Све док смо сабрани око тог огњишта бићемо снажни, мирни и постојани", напоменула је Тришић Бабић.
Она је навела да вријеме које долази позива на још више слоге, разумијевања и мудрости с циљем очувања мира, идентитета и напретка.
"Наздравимо за Републику Српску, да траје у миру и достојанству. За Србију, нашу сестру и ослонац, за српски народ гдје год живио у слози и снази. За све људе добре воље који вјерују да се будућност гради заједно", рекла је Тришић Бабић.
Његова светост патријарх српски Порфирије рекао је да српски народ мора да зна гдје су му коријени и огњиште.
Српски патријарх је на свечаном пријему поводом Дана Републике истакао значај јединства са Богом, али и да се сваки дан треба трудити да будемо бољи.
"Добро је да смо се сабрали, да вјерујемо у Бога и у све оно што нам је открио, прије свега да је он први брат међу браћом", рекао је патријарх Порфирије.
Свечани пријем, поводом Дана Републике и Дана бораца Одбрамбено отаџбинског рата, одржан је вечерас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци, уз присуство бројних званичника из земље и региона.— Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske) January 8, 2026
Већ традиционално, пријем је организован послије свечане академије, са које је… pic.twitter.com/KWSfPIPasu
Његова светост је указао да се љубављу мора потврдити да смо сви створени да будемо браћа и сестре.
Премијер Србије Ђуро Мацут поручио је на свечаном пријему поводом Дана Републике Српске у Бањалуци да ће се у складу са специјалним и паралелним везама наставити сарадња у области науке, културе, образовања, али и реализација инфраструктурних пројеката Србије и Српске.
Пожелио је свима у Републици Српској срећан Дан Републике и истакао да му је задовољство што као предсједник Владе предводи високу делегацију Србије која са министрима представља симбол трајног повезивања Републике Српске и Србије.
Он је истакао да је ово посебан тренутак за њега с обзиром да је поријекло са ових простора, тачније Дрвара.
"То показује да су Срби били и остали присутна јединка на овом простору", навео је Мацут.
Свечаном пријему присуствовали су вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић и чланови Владе Српске и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су били и предсједник Владе Србије Ђуро Мацут, министри у Влади Србије, Његова светост патријарх српски Порфирије, Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа, те бројни представници политичког, друштвеног и културног живота Српске, Србије и региона.
Република Српска
Свечана академија поводом Дана Републике; За опстанак кључни јединство и слога
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму