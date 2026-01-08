Мацут: Србија ће бити увијек уз Републику Српску и народ који живи овдје

08.01.2026
Србија ће увијек бити уз Републику Српску и народ који овдје живи, рекао је премијер Србије Ђуро Мацут на свечаној Академији поводом Дана Републике Српске.
"Свима добро познати српски обичаји налажу да се о великим празницима браћа и сестре окупљају у једној кући заједно обиљежавајући свечане тренутке. Исто је и данас, јер смо се ми, браћа и сестре са обје стране Дрине, окупили уочи Дана Републике Српске, овдје, у нашој кући, Републици Српској. И сутрашњи дан, и нашу кућу, чуваћемо заувијек", истакао је Мацут.
Мацут је нагласио да је ово тренутак у којем, са најдубљим наклоном и захвалношћу одајемо почаст палим борцима и њиховим породицама, присјећамо се њихове јуначке прошлости, а са одговорношћу према њиховим жртвама, гледамо према будућности.
"Та одговорност нас подсјећа да је Република Српска реалност. Реалност настала као потреба српског народа да сам одлучује о својој судбини, реалност одбрањена у рату и утемељена у Дејтонском мировном споразуму. Прије нешто више од 30 година њиме је заустављен рат и ми не смијемо дозволити да икада више имамо иједну жртву. Дејтонски споразум је, осим што је донио мир, поставио оквир у којем је једино могуће градити стабилност и повјерење. Србија сматра да је поштовање Дејтона, у његовом слову и духу, једини пут ка трајном миру и сигурности у региону", нагласио је Мацут.
Мацут поручује да без обзира на то ко шта мисли, ко има какве жеље и како жели да уређује БиХ, реалност је да је она једино могућа као држава два ентитета и три конститутивна народа, у којој нема прегласавања и нема наметања утицаја споља.- И зато, желим да поручим јасно и одговорно: Србија ће увијек бити уз Републику Српску и народ који овдје живи. И да нагласим, та подршка није усмјерена против било кога. Напротив, то је подршка сваком грађанину Републике Српске, неважно да ли се он звао Урош, Сафет или Јосип. Она је подршка праву на постојање, на очување идентитета и на поштовање договорених међународних обавеза. То је подршка миру, стабилности и дијалогу - додао је Мацут.
Он истиче да Република Српска и Србија повезане су историјом, културом и дубоким људским везама, али још важније, повезане су заједничким интересом да се проблеми рјешавају разговором, а не сукобима.
" Мир није слабост, већ највећа снага коју један народ може да има. Србија поштује територијални интегритет БиХ и истовремено снажно подржава уставна права Републике Српске у оквиру Дејтонског споразума. Сматрамо да се само кроз међусобно уважавање, без наметања и притисака, може градити друштво у којем ће сви народи и сви грађани имати сигурну будућност", истакао је Мацут.
Мацут поручује уочи сутрашњег дана, да су потребни стабилни односи, још већа и боља економска сарадња и отворени канали комуникације.
"Потребно нам је да радимо и градимо заједно, да правимо путеве, пруге, фабрике, аеродроме. Да радимо дан и ноћ да сваком грађанину Републике Србије и Републике Српске буде боље. Јер не може Србији бити добро ако није добро Српској, и обрнуто. Не може бити добро Новом Саду ако није добро Добоју. Само заједно, заједничком борбом и радом, можемо да омогућимо нашим грађанима живот достојан човека. То дугујемо онима који су пали за Републику Српску, али и генерацијама које долазе. Браћо и сестре, Србија ће увек бити ту уз вас, јер ми једни без других не постојимо. Уочи сутрашњег празника, желим нам свима срећан Дан Републике Српске и нека донесе заједништво, мир и стабилност. Живјела Република Српска! Хвала браћо! ", поручио је премијер Србије.
