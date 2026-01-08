Logo
Large banner

ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

Извор:

АТВ

08.01.2026

16:28

Коментари:

1
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске
Фото: АТВ

ОХР-у и даље смета рођендан Републике Српске, па су и овај пут из Канцеларије високог представника рекли како "обиљежавање 9. јануара представља јасно непоштивање одлука Уставног суда БиХ".

"Уставни суд БиХ је нагласио да утврђивање 9. јануара као Дана Републике Српске не симболизује колективно и заједничко сјећање у мултиетничком друштву, те да је дискриминаторно.

Непоштивање одлука Уставног суда може представљати кривично дјело на основу одредби Кривичног закона Босне и Херцеговине, те је подузимање законом прописаних мјера у домену надлежних органа за проведбу закона, посебно када се ради о носиоцима јавних функција", саопштено је из ОХР-а.

Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће српски народ наставити да обиљежава 9. јануар - мирно, поносно и одговорно, у знак поштовања демократског избора, историјског памћења и права народа да чува оно што јесте.

Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

- Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа - објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

Додик је указао да је, у супротности са слободом изражавања, покушано да се забрани обиљежавање.

- У супротности с основама демократије, поништавани су гласови народа који се јасно изјаснио у корист 9. јануара. То није плурализам, нити демократска пракса - нагласио је Додик.

Ана тришић бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Србима нико не може да забрани да обиљежавају 9. јануар

Он је истакао да су примијећене и промјене у свијету, посебно у САД, гдје је администрација предсједника Доналда Трампа јасно одбацила политике које су покушавале да бришу историју, забране обиљежавања и пониште национални и регионални идентитет у име лажне политичке коректности.

- Дијелећи те идеје, наставићемо да обиљежавамо 9. јануар - поручио је Додик.

Подијели:

Тагови:

ОХР

9. јануар - Дан Републике Српске

Милорад Додик

visoki predstavnik

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

Република Српска

Mинић: Oдавање почасти онима који су животе уписали у темеље Српске

5 ч

1
Позив грађанима да присуствују свечаном дефилеу

Република Српска

Позив грађанима да присуствују свечаном дефилеу

1 д

0
Носовић: Српска - гарант опстанка Срба на овим просторима

Република Српска

Носовић: Српска - гарант опстанка Срба на овим просторима

2 д

0
Шта би се десило када би у САД покушали што покушавају са 9. јануаром

Република Српска

Шта би се десило када би у САД покушали што покушавају са 9. јануаром

2 д

1

Више из рубрике

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

БиХ

Познати робијаши ове године на улицама БиХ

2 ч

0
У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

БиХ

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

21 ч

0
Земљотрес у БиХ

БиХ

Земљотрес у БиХ

23 ч

0
У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

БиХ

У БиХ испоручене формуле за дојенчад "Нестле" у којима су токсини

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

17

21

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner