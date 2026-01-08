ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

Извор:
ОХР-у и даље смета рођендан Републике Српске, па су и овај пут из Канцеларије високог представника рекли како "обиљежавање 9. јануара представља јасно непоштивање одлука Уставног суда БиХ".
"Уставни суд БиХ је нагласио да утврђивање 9. јануара као Дана Републике Српске не симболизује колективно и заједничко сјећање у мултиетничком друштву, те да је дискриминаторно.
Непоштивање одлука Уставног суда може представљати кривично дјело на основу одредби Кривичног закона Босне и Херцеговине, те је подузимање законом прописаних мјера у домену надлежних органа за проведбу закона, посебно када се ради о носиоцима јавних функција", саопштено је из ОХР-а.
Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће српски народ наставити да обиљежава 9. јануар - мирно, поносно и одговорно, у знак поштовања демократског избора, историјског памћења и права народа да чува оно што јесте.
- Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа - објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је указао да је, у супротности са слободом изражавања, покушано да се забрани обиљежавање.
- У супротности с основама демократије, поништавани су гласови народа који се јасно изјаснио у корист 9. јануара. То није плурализам, нити демократска пракса - нагласио је Додик.
Он је истакао да су примијећене и промјене у свијету, посебно у САД, гдје је администрација предсједника Доналда Трампа јасно одбацила политике које су покушавале да бришу историју, забране обиљежавања и пониште национални и регионални идентитет у име лажне политичке коректности.
- Дијелећи те идеје, наставићемо да обиљежавамо 9. јануар - поручио је Додик.
