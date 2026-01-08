ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

"Уставни суд БиХ је нагласио да утврђивање 9. јануара као Дана Републике Српске не симболизује колективно и заједничко сјећање у мултиетничком друштву, те да је дискриминаторно.

Непоштивање одлука Уставног суда може представљати кривично дјело на основу одредби Кривичног закона Босне и Херцеговине, те је подузимање законом прописаних мјера у домену надлежних органа за проведбу закона, посебно када се ради о носиоцима јавних функција", саопштено је из ОХР-а.

The BiH Constitutional Court has underlined that the selection of 9 January as the Day of Republika Srpska does not symbolize collective, shared remembrance in a multi-ethnic society and is discriminatory.



— OHR BiH (@OHR_BiH) January 8, 2026

Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће српски народ наставити да обиљежава 9. јануар - мирно, поносно и одговорно, у знак поштовања демократског избора, историјског памћења и права народа да чува оно што јесте.

- Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа - објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је указао да је, у супротности са слободом изражавања, покушано да се забрани обиљежавање.

- У супротности с основама демократије, поништавани су гласови народа који се јасно изјаснио у корист 9. јануара. То није плурализам, нити демократска пракса - нагласио је Додик.

Он је истакао да су примијећене и промјене у свијету, посебно у САД, гдје је администрација предсједника Доналда Трампа јасно одбацила политике које су покушавале да бришу историју, забране обиљежавања и пониште национални и регионални идентитет у име лажне политичке коректности.

- Дијелећи те идеје, наставићемо да обиљежавамо 9. јануар - поручио је Додик.