Земљотрес у БиХ

07.01.2026
18:36
На страници Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ) објављено је да је вечерас на ширем подручју средње Босне забиљежен земљотрес.
Према првим информацијама епицентар потреса десио се на подручју Бугојна.
Осим Бугојна, прве информације указују да су подрхтавање тла осјетили становници Травника, Горњег Вакуфа, Витеза....
Посебно се осјетио у вишеспратницама, што је изазвало страх и узнемиреност код грађана, а како се наводи земљотрес је био краћи, а описан је и као удар.
Нема прецизнијих информација о јачини, нити о евентуалној материјалној штети.
