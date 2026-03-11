Погођена њемачка војна база у Јордану?

Извор:
Према информацијама до којих је дошао Дер Шпигел, немачки дио јорданске ваздушне базе "Al-Azraq Air Base" у Јордану погођен је током иранског напада балистичким пројектилима. Још није јасно да ли су базу погодили сами пројектили или њихови дијелови.
Њемачки теренски камп у Ал-Азраку нападнут је балистичким пројектилима испаљеним из Ирана у понедјељак увече.
Према доступним информацијама, погођен је њемачки дио базе у којој се налази и ваздухопловство Сједињених Америчких Држава. Наводно је оштећена и једна барака која припада њемачком контингенту.
Пошто су њемачки војници у тренутку напада били у склоништима, нико није повријеђен. Још се утврђује да ли су пројектили директно погодили базу или су делови пројектила, које је пресрела противваздушна одбрана, пали на војни комплекс.
Бундесвер већ неколико година има стално распоређене снаге у Ал-Азраку. Одатле немачко ратно ваздухопловство подржава међународну антитерористичку коалицију авионима-танкерима.
Због ескалације ситуације на Блиском истоку, Бундесвер је раније превентивно смањио број особља у бази, раније је тамо било распоређено нешто више од стотину војника.
Пошто америчке снаге штите камп својим системима противваздушне одбране, Ал-Азрак се сматрао релативно сигурним. Њемачка војска тренутно има два транспортна авиона Аирбус А400М Атлас у приправности у тој бази, како би могли брзо реаговати у случају операције евакуације.
Размјере штете настале у нападу у почетку нису биле познате. Портпарол надлежне оперативне команде потврдио је за Шпигел само да је током ноћи дошло до напада и да се инцидент тренутно интерно истражује.
