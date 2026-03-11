Logo
Large banner

Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

Извор:

Јутарњи.хр

11.03.2026

07:55

Коментари:

0
Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"
Фото: Tanjug / AP / Mark J. Terrill

Лука Дончић окончао је љубавну везу са својом вјереницом Анамаријом Голтес и води правну битку за старатељство над њихове двије ћерке, потврдила је звијезда Лос Ангелес Лакерс за ESPN.

НБА звијезда је сада и јавно потврдио спекулације да се растао са вјереницом са којом је 12 година у вези, из које имају двије ћерке, Габријелу и Оливију.

"Волим своје ћерке више од ичега. Чинио сам све што могу да буду са мном у САД током сезоне, али то није било могуће. Недавно сам донио тешку одлуку о раскиду своје везе. Све што радим је за срећу својих ћерки. Увијек ћу се борити да будем са њима и пружим им најбољи могући живот“, рекао је Словенац за поменути медиј.

Анамарија затражила алиментацију

Раније у уторак, ТМЗ је извјестио да је Анамарија Голтес од Луке Дончића затражила алиментацију и исплату адвокатских трошкова.

Извори упознати са Дончићевом ситуацијом рекли су за ESPN да је Дончићева ћерка са оцем провела само три дана прошлог прољећа, док друга ћерка никада није била у САД, гдје словеначки кошаркаш тренутно живи.

Додају и да је Лука Дончић, који је у августу прошле године потписао трогодишње продужење уговора са Лос Ангелес Лакерс вриједно 165 милиона долара, одувијек издржавао своју породицу и плаћао све трошкове својих ћерки. Прва ћерка, Габријела, рођена је у новембру 2023. године, док је мала Оливиа рођена у децембру 2025.

Несугласице са вјереницом

Како се даље наводи, Дончић је изразио жељу да почетком децембра прошле године поведе ћерку Габријелу у САД. Тада је дошло до несугласица са тадашњом вјереницом. Она је позвала полицију, али "нису утврђени никакви елементи кривичног дјела или прекршаја" са Дончићеве стране.

Кошаркаш се појавио у болници у Крањ на дан рођења другог дјетета, а од тада наводно није видио ни новорођену Оливију, ни своју (бившу) вјереницу. Наводи се и да је од 26. септембра 2025, када је стигао у камп Лос Ангелес Лакерс, своје ћерке видио само два пута.

Крајем фебруара поднио је захтјев судовима у Словенија тражећи хитан састанак са Габријелом и Оливијом.

Подсјетимо, Дончић је запросио Анамарију Голтес у јулу 2023. године. Њихова љубавна веза трајала је од 2016. године. Гласине о раскиду посљедњих дана појавиле су се у многим медијима, а сада је славни кошаркаш и сам потврдио своју животну драму.

Подијели:

Тагови :

Лука Дончић

Анамарија Голтес

Лос Анђелес Лејкерси

košarkaš

starateljstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НБА папрено казнила Дончића

Кошарка

НБА папрено казнила Дончића

13 ч

0
Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Повезују ме са сваким: Бресквица о разводу Луке Дончића и причама да је она "главни кривац"

1 д

0
Анамариа Голтес

Сцена

Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

1 д

0
Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

Сцена

Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

3 д

0

Више из рубрике

Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

11 ч

0
Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Сцена

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

13 ч

1
Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Сцена

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

16 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс на ивици након хапшења

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner