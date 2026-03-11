Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

Извор:
Лука Дончић окончао је љубавну везу са својом вјереницом Анамаријом Голтес и води правну битку за старатељство над њихове двије ћерке, потврдила је звијезда Лос Ангелес Лакерс за ESPN.
НБА звијезда је сада и јавно потврдио спекулације да се растао са вјереницом са којом је 12 година у вези, из које имају двије ћерке, Габријелу и Оливију.
"Волим своје ћерке више од ичега. Чинио сам све што могу да буду са мном у САД током сезоне, али то није било могуће. Недавно сам донио тешку одлуку о раскиду своје везе. Све што радим је за срећу својих ћерки. Увијек ћу се борити да будем са њима и пружим им најбољи могући живот“, рекао је Словенац за поменути медиј.
Раније у уторак, ТМЗ је извјестио да је Анамарија Голтес од Луке Дончића затражила алиментацију и исплату адвокатских трошкова.
Извори упознати са Дончићевом ситуацијом рекли су за ESPN да је Дончићева ћерка са оцем провела само три дана прошлог прољећа, док друга ћерка никада није била у САД, гдје словеначки кошаркаш тренутно живи.
Додају и да је Лука Дончић, који је у августу прошле године потписао трогодишње продужење уговора са Лос Ангелес Лакерс вриједно 165 милиона долара, одувијек издржавао своју породицу и плаћао све трошкове својих ћерки. Прва ћерка, Габријела, рођена је у новембру 2023. године, док је мала Оливиа рођена у децембру 2025.
Како се даље наводи, Дончић је изразио жељу да почетком децембра прошле године поведе ћерку Габријелу у САД. Тада је дошло до несугласица са тадашњом вјереницом. Она је позвала полицију, али "нису утврђени никакви елементи кривичног дјела или прекршаја" са Дончићеве стране.
Кошаркаш се појавио у болници у Крањ на дан рођења другог дјетета, а од тада наводно није видио ни новорођену Оливију, ни своју (бившу) вјереницу. Наводи се и да је од 26. септембра 2025, када је стигао у камп Лос Ангелес Лакерс, своје ћерке видио само два пута.
Крајем фебруара поднио је захтјев судовима у Словенија тражећи хитан састанак са Габријелом и Оливијом.
Подсјетимо, Дончић је запросио Анамарију Голтес у јулу 2023. године. Њихова љубавна веза трајала је од 2016. године. Гласине о раскиду посљедњих дана појавиле су се у многим медијима, а сада је славни кошаркаш и сам потврдио своју животну драму.
