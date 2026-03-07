Ко је бивша вјереница Луке Дончића? Популарна на мрежама, сви хвале њену љепоту

07.03.2026
12:57
Коментари:0
Медији брује о НБА звијезди Луки Дончић и Анамарији Голтес, моделу из Словеније, који су раскинули своју вјеридбу, а јавност је ову информацију дочекала с великим изненађењем.
"Анамарија и Лука више нису заједно. Свадба је требало да буде у јулу, али од тога нема ништа. И њихово окружење је под великим утиском, прије само три и по мјесеца су добили друго дјете", рекао је извор за Телеграф.
Убрзо након тога сазнало се и да је Анамарија напустила Америку, те да је са собом одвела кћерке које је добила с Луком Дончићем.
Посљедња вијест била је велики ударац за њихов љубавни однос који је од самог почетка био складан и без јавних скандала.
Анамариа Голтес је дипломирана економисткиња која се посветила моделинг каријери. Осим тога је инфлуенсерка и фитнес ентузијасткиња која се прославила као дјевојка Луке Дончића.
Активна је на мрежама и често објављује фотографије из пословног и приватног окружења.
Пажњу привлачи атрактивним фотографијама у бикинију и често добија комплименте на рачун физичког изгледа.
Њихова љубавна прича започела је познанством на Крку, око 2010. године, када је Лука био у кампу у Хрватској, а, вјеровали или не, имали су око 11-12 година, како је открио једном приликом у емисији "Headliners with Rachel Nichols".
Званично су у вези били од од 2016. године, а вјерили су се 2023. године, само пар мјесеци прије него што ће постати родитељи дјевојчице Габријеле. Прошле године су добили друго дијете, још једну кћеркицу – Оливију, преноси Супержена.
