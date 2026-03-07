Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

Аутор:Андреј Кнежевић
07.03.2026
12:50
Предсједник Кошаркашког клуба инвалида Врбас Маринко Умичевић, капитен Биљана Недић и Далибор Крсмановић, брат покојног Горана Крсмановића, заједнички су подигли дресове тројице истакнутих чланова овог клуба, а то су: Горан Крсмановић, Данијел Петрушић и Елвир Модроња.
"Тужан сам, али и поносан на све оно што су за наш клуб урадили тројица великана Горан Крсмановић, Данијел Петрушић и Елвир Модроња. Нису они били само сјајни кошаркаши већ и истинске људске величине. Хвала им на свему и никад неће бити заборављени", ријечи су Маринка Умичевића, предсједника Кошаркашког клуба инвалида Врбас.
Прије ове церемоније у холу дворане Обилићево отворен је Пано са именима најбољих спортиста Бањалуке у спорту за инвалидна лица. Организатор је био Спортски центар Борик, а треба рећи да је ово урађено на иницијативу Маринка Умичевића, предсједника Кошаркашког клуба инвалида Врбас који је у знак захвалности уручио признања за Ненада Талића, директора СЦ Борик и Милана Тркуљу, руководиоца дворане Обилићево.
