Подигнути дресови тројице великана ККИ Врбас

Аутор:

Андреј Кнежевић

07.03.2026

12:50

0
Предсједник Кошаркашког клуба инвалида Врбас Маринко Умичевић, капитен Биљана Недић и Далибор Крсмановић, брат покојног Горана Крсмановића, заједнички су подигли дресове тројице истакнутих чланова овог клуба, а то су: Горан Крсмановић, Данијел Петрушић и Елвир Модроња.

"Тужан сам, али и поносан на све оно што су за наш клуб урадили тројица великана Горан Крсмановић, Данијел Петрушић и Елвир Модроња. Нису они били само сјајни кошаркаши већ и истинске људске величине. Хвала им на свему и никад неће бити заборављени", ријечи су Маринка Умичевића, предсједника Кошаркашког клуба инвалида Врбас.

Прије ове церемоније у холу дворане Обилићево отворен је Пано са именима најбољих спортиста Бањалуке у спорту за инвалидна лица. Организатор је био Спортски центар Борик, а треба рећи да је ово урађено на иницијативу Маринка Умичевића, предсједника Кошаркашког клуба инвалида Врбас који је у знак захвалности уручио признања за Ненада Талића, директора СЦ Борик и Милана Тркуљу, руководиоца дворане Обилићево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

KKI Vrbas

