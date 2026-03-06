Logo
Large banner

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

Извор:

Б92

06.03.2026

16:58

Коментари:

0
Ски скокови, Домен Превц
Фото: Youtube/ FIS Ski Jumping

Словеначки ски-скакач Домен Превц освојио је Велики кристални глобус намијењен укупном побједнику ФИС Свјетског купа, након што је славио на такмичењу одржаном у Лахти.

Превц је до нове побједе стигао скоком од 129 метара, који му је донио 138,8 поена, чиме је уписао седми узастопни тријумф у Свјетском купу и чак 14. победу у сезони. Такмичење је имало само једну серију, јер је представљало надокнаду за отказано такмичење у Руки с краја новембра.

Друго мјесто заузео је немачки скакач Филип Рајмунд са 129,3 поена након скока од 122,5 метра, док је трећи био Аустријанац Данијел Чофенинг са 128,6 поена и скоком од 124,5 метра.

Освајањем Великог кристалног глобуса Превц је крунисао доминантну сезону, током које је освојио готово све најважније трофеје у овом спорту.

илу-ски скок-24012026

Остали спортови

Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

Словеначки ас је ове зиме постао свјетски шампион у скоковима и летовима, власник је свјетског рекорда, а прошлог мјесеца је освојио и олимпијско злато на великој скакаоници на Зимслим олимпијским играма. У јануару је тријумфовао и на престижној Турнеји четири скакаонице.

Серија од седам узастопних победа додатно потврђује његову доминацију и могла би да постане један од најбољих низова у историји Свјетског купа. Превц је уједно близу још једног великог достигнућа од 15 победа у једној сезони, што је рекорд који држи његов брат Петер Превц из шампионске сезоне 2015/16.

У укупном пласману Светског купа Домен Превц има 1.814 бодова, чак 761 више од другопласираног Јапанца Рјоју Кобајашија, чиме је и математички обезбедио освајање престижног трофеја.

Сјајна сезона словеначког скакача тако га све више приближава легендарном Финцу Мати Никенен, који је почетком осамдесетих година доминирао овим спортом.

Словенац је једини послије Никенена, који је то урадио 1985. године, ски-скакач који је освојио све титуле и то за непуних годину дана.

Уједно, Домен и Ника су први брат и сестра икада који су у истој сезони освајали Велике кристалне глобусе.

(б92)

Подијели:

Тагови :

ски скокови

Домен Превц

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Домен Превц

Остали спортови

Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

5 д

0
Ски скокови

Остали спортови

Нијемац Рајмунд златни на малој скакаоници, Превц тек шести

3 седм

0
Ски скокови

Остали спортови

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

1 мј

0
Црвени картон за турског скијаша

Остали спортови

Ово је први човјек који је добио црвени картон у ски скоковима

2 мј

0

Више из рубрике

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

Остали спортови

Познато вријеме и мјесто сахране Александра Боричића

1 д

0
Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

Остали спортови

Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

1 д

0
Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

Остали спортови

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

2 д

0
ММА борац убијен у пуцњави

Остали спортови

ММА борац убијен у пуцњави

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner