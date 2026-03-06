Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

Извор:
Б92
06.03.2026
16:58
Словеначки ски-скакач Домен Превц освојио је Велики кристални глобус намијењен укупном побједнику ФИС Свјетског купа, након што је славио на такмичењу одржаном у Лахти.
Превц је до нове побједе стигао скоком од 129 метара, који му је донио 138,8 поена, чиме је уписао седми узастопни тријумф у Свјетском купу и чак 14. победу у сезони. Такмичење је имало само једну серију, јер је представљало надокнаду за отказано такмичење у Руки с краја новембра.
Друго мјесто заузео је немачки скакач Филип Рајмунд са 129,3 поена након скока од 122,5 метра, док је трећи био Аустријанац Данијел Чофенинг са 128,6 поена и скоком од 124,5 метра.
Освајањем Великог кристалног глобуса Превц је крунисао доминантну сезону, током које је освојио готово све најважније трофеје у овом спорту.
Словеначки ас је ове зиме постао свјетски шампион у скоковима и летовима, власник је свјетског рекорда, а прошлог мјесеца је освојио и олимпијско злато на великој скакаоници на Зимслим олимпијским играма. У јануару је тријумфовао и на престижној Турнеји четири скакаонице.
Серија од седам узастопних победа додатно потврђује његову доминацију и могла би да постане један од најбољих низова у историји Свјетског купа. Превц је уједно близу још једног великог достигнућа од 15 победа у једној сезони, што је рекорд који држи његов брат Петер Превц из шампионске сезоне 2015/16.
У укупном пласману Светског купа Домен Превц има 1.814 бодова, чак 761 више од другопласираног Јапанца Рјоју Кобајашија, чиме је и математички обезбедио освајање престижног трофеја.
Сјајна сезона словеначког скакача тако га све више приближава легендарном Финцу Мати Никенен, који је почетком осамдесетих година доминирао овим спортом.
HE HAS ACHIEVED UNACHIEVABLE! IN A YEAR, DOMEN PREVC 🇸🇮 COMPLETES SKI JUMPING 🐐 — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 6, 2026
Matti Nykaenen 🇫🇮 1985
Domen Prevc 🇸🇮 2026
🏆 World Cup Overall Winner
🥇Olympic Champion
🥇 World Champion
🥇 Ski Flying World Champion
🦅 Four Hills Tournament Winner #fisskijumping… pic.twitter.com/QFmqmKcPtg
Словенац је једини послије Никенена, који је то урадио 1985. године, ски-скакач који је освојио све титуле и то за непуних годину дана.
Уједно, Домен и Ника су први брат и сестра икада који су у истој сезони освајали Велике кристалне глобусе.
