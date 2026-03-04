ММА борац убијен у пуцњави

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:49
Коментари:0
Свијет борилачких вјештина потресла је стравична трагедија након што је саопштено да је Јорге Педерсон (30), ММА борац у успону, једна од жртава масовне пуцњаве која се догодила у Остину, у држави Тексас.
У језивом нападу који се одиграо у недјељу у башти локала "Буфорд’с Бацкyард Бир Гарден", живот су изгубиле три особе, док је 14 рањено. Нападач, идентификован као Ндиага Диање (53), држављанин Сенегала, убијен је у размјени ватре са полицијом.
Свијет
Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима
Према наводима америчких медија, нападач је током крвавог пира носио дукс са натписом "Проперти оф Алах".
Педерсон, који је родом из Гленвуда у Минесоти, преселио се у Тексас само двије недјеље прије кобне пуцњаве. Његов циљ био је јасан - желио је да подигне своју ММА каријеру на виши ниво.
"Био је веома здрав, пун љубави, духовит млад човјек. Био је страствен према Муаји Таију и ММА-у, а у мају је планирао да постане професионалац", стоји у дирљивом саопштењу његове породице, преноси Ало.
