Logo
Large banner

ММА борац убијен у пуцњави

Аутор:

АТВ

04.03.2026

11:49

Коментари:

0
ММА борац убијен у пуцњави
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Свијет борилачких вјештина потресла је стравична трагедија након што је саопштено да је Јорге Педерсон (30), ММА борац у успону, једна од жртава масовне пуцњаве која се догодила у Остину, у држави Тексас.

У језивом нападу који се одиграо у недјељу у башти локала "Буфорд’с Бацкyард Бир Гарден", живот су изгубиле три особе, док је 14 рањено. Нападач, идентификован као Ндиага Диање (53), држављанин Сенегала, убијен је у размјени ватре са полицијом.

operacija

Свијет

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Према наводима америчких медија, нападач је током крвавог пира носио дукс са натписом "Проперти оф Алах".

Педерсон, који је родом из Гленвуда у Минесоти, преселио се у Тексас само двије недјеље прије кобне пуцњаве. Његов циљ био је јасан - желио је да подигне своју ММА каријеру на виши ниво.

"Био је веома здрав, пун љубави, духовит млад човјек. Био је страствен према Муаји Таију и ММА-у, а у мају је планирао да постане професионалац", стоји у дирљивом саопштењу његове породице, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

MMA borac

pucnjava

Teksas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Свијет

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

31 мин

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Погледајте бројке: Министарство објавило водич кроз буџет Српске

34 мин

0
Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

Република Српска

Сутра на Сокоцу сједница Владе Српске

34 мин

0
Ацо Ђукановић

Регион

Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор

39 мин

0

Више из рубрике

Преминуо Александар Боричић

Остали спортови

Преминуо Александар Боричић

40 мин

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон објавила слику повријеђене ноге

16 ч

0
Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске

Остали спортови

Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске

16 ч

0
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Остали спортови

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Кошарац: Покушај опозиције да омаловажи дипломатске успјехе руководства Српске одраз политичког очаја

12

12

Перо наслијепо купио Албанку за 3.000 евра: Кад су је довели горко се покајао

12

11

Мами уздахе: Нивес Целзијус позирала у чипкастом доњем вешу

12

07

АИ вам даје савјете за здравље? Ово су ствари на које треба обратити пажњу

12

06

Ево шта се дешава у дому Милице Тодоровић: Једна особа виђена на тераси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner