Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске

Андреј Кнежевић

03.03.2026

19:26

Фото: ATV

Састанак представника Спортских савеза из прве категорије спортова (рукомет, атлетика, кошарка, одбојка, пливање, тенис, фудбал, џудо, али и других спортских организација) одржан је у просторијама Рукометног савеза Републике Српске. Овом приликом разговарало се о најављеном састанку у организацији Министарства породице, омладине и спорта Владе Републике Српске, а који би требало да се одржи крајем марта текуће године.

Тема самог састанка била је актуелно стање у спортским савезима Републике Српске и спорту уопште. Тако је наглашено да је стање у спортским Савезима изузетно алармантно. Упућена је молба ресорном Министарству да на предстојећем заједничком састанку покушају да обезбиједе присуство и премијера господина Саве Минића, јер се сматра да ће без његовог присуства бити тешко ријешити дугогодишње нагомилане проблеме који нису системски рјешавани.

Представници Савеза истакли су како је састанак у Рукометном савезу Републике Српске био конструктиван, а договорени су одређени приједлози и очекивања су да ће се заједно са Владом Републике Српске и Министарством породице, омладине и спорта доћи до одређених рјешења.

