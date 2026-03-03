Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Извор:
Б92
03.03.2026
19:24
Изгледа да је веза Ким Кардашијан и Луиса Хамилтона све озбиљнија, с обзиром на то да су их папараци поново "ухватили" заједно.
Ријалити звијезда Ким Кардашијан наводно је већ неко вријеме у срећној вези са славним возачем Формуле 1, Луисом Хамилтоном.
Потенцијални пар се заједно појавио на Супербоулу, али званичне потврде у јавности још увијек није било.
Као и обично, гласине се постале непрестане, а наводи се и једна ранија изјава Кањеа Веста у којој је репер оптужио тадашњу супругу да флертује са Хамилтоном.
Како пише ТМЗ, ствар је све озбиљнија, а њихови папараци су ухватили Ким и Луиса како уживају у заласку сунца недалеко од језера Пауел.
Lewis Hamilton and Kim Kardashian in Arizona. pic.twitter.com/i1cK7z1AvR— deni (@fiagirly) March 1, 2026
Пар је примијећен ван главних туристичких рута, на скровитој локацији овог популарног одмаралишта на ријеци Колорадо, које се простире кроз Јуту и Аризону, преноси Б92.
Ово мирно и луксузно мјесто, познато по вожњи чамцима, обично посјећују имућни путници који траже приватност.
На снимку се види како се њих двоје враћају ка црном возилу које их је чекало паркирано у близини.
А ево и занимљивог детаља: њихова локација код језера Пауел налази се надомак Амангирија, ултраексклузивног ризорта са пет звјездица у Јути, близу границе са Аризоном, гдје су Ким и Луис одсели. Ово имање је омиљено међу познатим личностима, укључујући и чланове породице Кардашијан.
