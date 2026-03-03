Logo
Large banner

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње

Извор:

Б92

03.03.2026

19:24

Коментари:

0
Ким Кардашијан и Луис Хамилтон снимљени загрљени усред пустиње
Фото: Printscreen/X

Изгледа да је веза Ким Кардашијан и Луиса Хамилтона све озбиљнија, с обзиром на то да су их папараци поново "ухватили" заједно.

Ријалити звијезда Ким Кардашијан наводно је већ неко вријеме у срећној вези са славним возачем Формуле 1, Луисом Хамилтоном.

Потенцијални пар се заједно појавио на Супербоулу, али званичне потврде у јавности још увијек није било.

Као и обично, гласине се постале непрестане, а наводи се и једна ранија изјава Кањеа Веста у којој је репер оптужио тадашњу супругу да флертује са Хамилтоном.

Како пише ТМЗ, ствар је све озбиљнија, а њихови папараци су ухватили Ким и Луиса како уживају у заласку сунца недалеко од језера Пауел.

Пар је примијећен ван главних туристичких рута, на скровитој локацији овог популарног одмаралишта на ријеци Колорадо, које се простире кроз Јуту и Аризону, преноси Б92.

Ово мирно и луксузно мјесто, познато по вожњи чамцима, обично посјећују имућни путници који траже приватност.

На снимку се види како се њих двоје враћају ка црном возилу које их је чекало паркирано у близини.

А ево и занимљивог детаља: њихова локација код језера Пауел налази се надомак Амангирија, ултраексклузивног ризорта са пет звјездица у Јути, близу границе са Аризоном, гд‌је су Ким и Луис одсели. Ово имање је омиљено међу познатим личностима, укључујући и чланове породице Кардашијан.

Подијели:

Тагови :

Луис Хамилтон

Kim Kardašijan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

Економија

Нагли скок валуте: Највеће јачање за више од 10 година

2 ч

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Спремају освету Ирану: УАЕ планира напад без преседана

2 ч

0
Иран Техеран напад

Свијет

Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену

2 ч

0
Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

Република Српска

Ковачевић: Заинтересованост америчких партнера за реализацију пројеката у Српској

2 ч

2

Више из рубрике

Јелена Карлеуша

Сцена

Карлеуша кроз сузе: Ошишала сам се до главе

4 ч

0
Кија Коцкар на онкологији

Сцена

Кија Коцкар на онкологији

4 ч

0
Дара Бубамара проговорила о интими, па се покајала: Имам интимне односе 5 пута дневно

Сцена

Дара Бубамара проговорила о интими, па се покајала: Имам интимне односе 5 пута дневно

5 ч

0
Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

Сцена

Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner