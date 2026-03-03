Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

Извор:
Агенције
03.03.2026
14:19
Коментари:0
Бивша српска тенисерка Ана Ивановић се током развода од некадашњег фудбалера Бастијана Швајнштајгера сусрела с проблемом - пропао јој је бизнис с природном козметиком у који је уложила три милиона евра.
Како наводи извор за српске медије, он је од ње захтијевао 1,5 милиона евра зараде. Тврдио је да му то припада зато што је помогао у промоцији њених козметичких производа под називом Ана Ивановић Natural Performance.
Друштво
Одбројавање може да почне: Објављен комплетан распоред и пуштене улазнице за Јелен ОК Фест
Овај његов потез ју је шокирао и није жељела да пристане. Окупила је свој тим, а након анализирања су схватили да би на крају најбоље било да се на овај бизнис стави тачка. Бренд је повучен из продаје крајем прошле године.
- Вријеме је да се поздравимо! Понекад збогом значи и прављење мјеста за ново. Наше заједничко путовање са Ана Ивановић Natural Performance приводи се крају. Затварамо нашу онлајн продавницу у новембру. Од срца вам се захваљујемо на вјерности и страсти за некомпликовану козметику високих перформанси - навела је тада на веб страници.
Прво је, каже извор, била тужна зато што гаси свој бренд, али је сада окренута новим животним циљевима.
Свијет
Трамп: ''Желе да разговарају, рекао сам 'прекасно'''
Најважније јој је било то да не дозволи бившем супругу да оствари свој наум, у чему је и успјела.
Она је крајем прошле године при Општинском суду у Минхену предала захтјев за развод након што је сазнала да ју је преварио. Имају троје дјеце: осмогодишњег Луку, петогодишњег Леона и двогодишњег Теа.
Друштво
36 мин0
Бања Лука
40 мин0
БиХ
47 мин0
Градови и општине
52 мин0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
25
14
23
14
20
14
19
Тренутно на програму