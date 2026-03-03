Logo
Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

03.03.2026

Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

Бивша српска тенисерка Ана Ивановић се током развода од некадашњег фудбалера Бастијана Швајнштајгера сусрела с проблемом - пропао јој је бизнис с природном козметиком у који је уложила три милиона евра.

Како наводи извор за српске медије, он је од ње захтијевао 1,5 милиона евра зараде. Тврдио је да му то припада зато што је помогао у промоцији њених козметичких производа под називом Ана Ивановић Natural Performance.

Овај његов потез ју је шокирао и није жељела да пристане. Окупила је свој тим, а након анализирања су схватили да би на крају најбоље било да се на овај бизнис стави тачка. Бренд је повучен из продаје крајем прошле године.

- Вријеме је да се поздравимо! Понекад збогом значи и прављење мјеста за ново. Наше заједничко путовање са Ана Ивановић Natural Performance приводи се крају. Затварамо нашу онлајн продавницу у новембру. Од срца вам се захваљујемо на вјерности и страсти за некомпликовану козметику високих перформанси - навела је тада на веб страници.

Прво је, каже извор, била тужна зато што гаси свој бренд, али је сада окренута новим животним циљевима.

Најважније јој је било то да не дозволи бившем супругу да оствари свој наум, у чему је и успјела.

Она је крајем прошле године при Општинском суду у Минхену предала захтјев за развод након што је сазнала да ју је преварио. Имају троје дјеце: осмогодишњег Луку, петогодишњег Леона и двогодишњег Теа.

