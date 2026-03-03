Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Извор:
У Сарајеву је одржана тематска сједница Економско-социјалног вијећа на којој се расправљало о злоупотребама боловања.
Медијима се обратио предсједник ЕСВ-а Сафудин Ченгић који је најавио да ће приједлог текста Закона о здравственом осигурању у ФБиХ бити готов у наредних 60 дана те ће исти бити прослијеђен Влади ФБиХ.
"На сједници је преовладавао тон који је уважавао сва три социјална партнера. Сви ми који радимо на дефинисању одређених законских и подзаконских рјешења морамо водити рачуна, прије свега, да нико не може нити ће бити против боловања радника који има потребу за здравственом заштитом", рекао је Ченгић.
Непосредно пред почетак сједнице огласила се Координација слободних синдиката БиХ која је осудила покушај скраћивања боловања на терет послодавца.
Међутим, Ченгић каже да за радника који је заиста болестан неће бити ограничен број дана те ће он своје право остварити.
"Нажалост, у нашем друштву имамо злоупотреба института боловања како од институција, здравствених радника, тако и од самих радника. Сложили смо се да морамо радити на измјенама закона и правилника", истакао је Ченгић и додао да од примјене након измјена нико неће моћи бјежати.
На састанку је усаглашено да ће представници ЕСВ-а, Владе ФБиХ и Синдиката у наредних 60 дана доћи до текста закона и правилника који ће бити усаглашен на радној групи.
Говорећи о подацима у властитој фирми, Ченгић је казао да је у посљедње четири године од укупног броја запослених чак 48 одсто било на боловању. Истакао је да у број улазе сва боловања, без обзира на то да ли су трајала један или доста више дана.
Иако не располаже званичним подацима, говорећи о незваничним у које је имао увид, каже да је бројка кориштења боловања скоро па идентична у реалном и приватном сектору.
