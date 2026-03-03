Logo
Large banner

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Извор:

Кликс

03.03.2026

15:36

Коментари:

0
Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"
Фото: Pixabay

У Сарајеву је одржана тематска сједница Економско-социјалног вијећа на којој се расправљало о злоупотребама боловања.

Медијима се обратио предсједник ЕСВ-а Сафудин Ченгић који је најавио да ће приједлог текста Закона о здравственом осигурању у ФБиХ бити готов у наредних 60 дана те ће исти бити прослијеђен Влади ФБиХ.

"На сједници је преовладавао тон који је уважавао сва три социјална партнера. Сви ми који радимо на дефинисању одређених законских и подзаконских рјешења морамо водити рачуна, прије свега, да нико не може нити ће бити против боловања радника који има потребу за здравственом заштитом", рекао је Ченгић.

Непосредно пред почетак сједнице огласила се Координација слободних синдиката БиХ која је осудила покушај скраћивања боловања на терет послодавца.

Међутим, Ченгић каже да за радника који је заиста болестан неће бити ограничен број дана те ће он своје право остварити.

"Нажалост, у нашем друштву имамо злоупотреба института боловања како од институција, здравствених радника, тако и од самих радника. Сложили смо се да морамо радити на измјенама закона и правилника", истакао је Ченгић и додао да од примјене након измјена нико неће моћи бјежати.

На састанку је усаглашено да ће представници ЕСВ-а, Владе ФБиХ и Синдиката у наредних 60 дана доћи до текста закона и правилника који ће бити усаглашен на радној групи.

У посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању

Говорећи о подацима у властитој фирми, Ченгић је казао да је у посљедње четири године од укупног броја запослених чак 48 одсто било на боловању. Истакао је да у број улазе сва боловања, без обзира на то да ли су трајала један или доста више дана.

Иако не располаже званичним подацима, говорећи о незваничним у које је имао увид, каже да је бројка кориштења боловања скоро па идентична у реалном и приватном сектору.

Подијели:

Тагови :

bolovanje

lažna bolovanja

Радници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

На комисију за боловање без папирологије

1 д

0
Посао канцеларија

Свијет

Добила отказ због "боловања у БиХ", сад јој фирма мора исплатити 31.000 евра

4 д

0
Послодавци траже да се значајно скрати боловање

БиХ

Послодавци траже да се значајно скрати боловање

1 седм

0
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Друштво

Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

1 седм

0

Више из рубрике

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Друштво

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

3 ч

0
Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

Друштво

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

3 ч

0
ОК Јелен фест

Друштво

Одбројавање може да почне: Објављен комплетан распоред и пуштене улазнице за Јелен ОК Фест

3 ч

0
И сутра топло вријеме, температура до 19 степени

Друштво

И сутра топло вријеме, температура до 19 степени

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

08

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner