Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

Аутор:

АТВ

03.03.2026

14:20

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара
Фото: Pixabay

Федерално министарство рада и социјалне политике потврдило је да је апликација еПородиља званично отворена 1. марта 2026. године за сву дјецу рођену од 1. јануара 2026. године.

"Трећу годину заредом отварамо апликацију еПородиља као системски и финансијски озбиљан облик подршке породицама с новорођеном дјецом у ФБиХ. Као и претходне двије године, свако дијете рођено у 2026. години има право на једнократну подршку у износу од 1.000 КМ, а апликација остаје отворена током цијеле године, без ограничених рокова", појаснио је министар Аднан Делић.

У саопштењу Министарства је наведено да је еПородиља у потпуности електронска услуга, те да се пријава уноси из удобности дома.

Како се пријавити?

Појашњавају да је прије пријаве неопходно регистровати се на апликацију, а потом извршити пријаву.

"Потврда о посједовању банковног рачуна аплоудује се директно у апликацију, док се сви остали унесени подаци провјеравају званичним путем кроз институционалну размјену података. Дијете мора бити уписано у матичне књиге и имати додијељен јединствени матични број како би систем могао извршити аутоматску провјеру", наведено је у саопштењу.

Више од 15.000 исплата прошле године

Током 2025. године исплата је извршена за 15.203 пријаве, а с посљедњом траншом која ће бити реализована 10. марта, укупан број дјеце обухваћене исплатом ове једнокатне подршке износи 15.465.

Укупно је запримљено 14.945 пријава за једно дијете, 254 пријаве за близанце и 4 пријаве за тројке.

Укупан износ средстава који ће бити исплаћен, укључујући и посљедњу траншу од 343.000 КМ, износи 15.457.000 КМ.

Из Министарства истичу да ови подаци показују да је ријеч о стабилном и функционалном систему који обухвата сву живорођену, али и мртворођену дјецу у ФБиХ и који представља једну од најконкретнијих мјера подршке породици на федералној разини.

Такође наводе да је апликација доступна на мрежној страници Федералног министарства рада и социјалне политике.

