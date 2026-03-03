Logo
Дара Бубамара проговорила о интими, па се покајала: Имам интимне односе 5 пута дневно

Извор:

Блиц

03.03.2026

15:28


Фото: Instagram/@darabubamara_official/screenshot

Пјевачица Дара Бубамара (49) је једном приликом отворено говорила о интимним односима, те шокирала признањем. Недавно је ипак истакла да више не жели да износи детаље из емотивног живота у јавност, али да планира поново да се уда.

Дара Бубамара је, наиме, својевремено говорила о непристојним понудама које, како каже, скоро свакодневно добија на друштвеним мрежама, а онда и изнела интимне детаље у јавност.

- Некада и пет пута дневно имам интимне односе - изјавила је једном приликом фолкерка, која редовно на друштвеним мрежама добија непристојне понуде:

дара бубамара

Сцена

Дара Бубамара открила каква је у кревету, Цеца одмах реаговала

- Блокирам све на друштвеним мрежама који ми шаљу непристојне понуде. Шаљу ми голе слике, па на шта то личи?

- Много сам слободна и перверзна! Људи кажу да објављујем безобразне слике на Инстаграму, а оне које чувам у телефону су још горе! Али нећу много да причам о томе, ипак морам барем мало приватности да задржим за себе. Засад добро прикривам љубавни живот, надам се да ће тако и остати. Нешто ипак треба сачувати од јавности ради сопствене среће и мира - рекла је пјевачица једном приликом за Информер.

Жели да се уда

Она је својевремено била у вези са 17 година млађим, а недавно је рекла да би ове године волеља да се уда.

дара бубамара

Сцена

Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

- Ранијих година сам превише причала и била превише искрена, што није добро. Знаш како кажу: "Да су ми оне године, а ова памет." Схватила сам да приватни живот треба држати за себе. Зашто бих се експонирала? Нема разлога, јер је много љубоморних људи. Срећна сам, заљубљена, али и мени и мом партнеру је лакше да не говорим о детаљима. Имам велике планове. Издајем нове пјесме, али покрећем и приватни бизнис. Баш имам доста планова. Можда се и удам. Никад се не зна, живот је чудо - закључила је она.

(Блиц)

Прије неколико година интимне фотографије пјевачице Даре Бубамаре процурјеле су у јавност након што јој је, како је тврдила, украден телефон, а неколико година касније десио јој се још већи скандал када је сасвим случајно интимни снимак сама објавила на друштвене мреже.

Dara Bubamara

