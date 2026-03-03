Logo
Трагедију у Бањалуци снимиле камере: Мушкарац пао са бицикла, па пронађен у локви крви

Огњен Матавуљ

03.03.2026

16:32

Пронађено тијело мушкарца у Бањалуци
Фото: АТВ

Мушкарац, стар око 70 година, који је пронађен мртав код Спортске дворане ”Борик” највјероватније је страдао усљед пада са бицикла.

Тијело је затечено у локви крви уз пјешачку стазу код дворане. На лицу мјеста је извршен увиђај у присуству љекара мртвозорника који се изјаснио да у цијелом случају нема трагова насиља.

Надзорне камере све снимиле

Незванично сазнајемо да су и надзорне камере с дворане снимиле мушкарца на бициклу.

На снимку дјелује као да му је позлило и прво је повраћао, да би потом пао и ударио главом.

