Трагедију у Бањалуци снимиле камере: Мушкарац пао са бицикла, па пронађен у локви крви

Аутор:Огњен Матавуљ
03.03.2026
16:32
Коментари:0
Мушкарац, стар око 70 година, који је пронађен мртав код Спортске дворане ”Борик” највјероватније је страдао усљед пада са бицикла.
Тијело је затечено у локви крви уз пјешачку стазу код дворане. На лицу мјеста је извршен увиђај у присуству љекара мртвозорника који се изјаснио да у цијелом случају нема трагова насиља.
Незванично сазнајемо да су и надзорне камере с дворане снимиле мушкарца на бициклу.
На снимку дјелује као да му је позлило и прво је повраћао, да би потом пао и ударио главом.
