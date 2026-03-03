Избио пожар у згради у бањалучком насељу “Мјесец”

Аутор:АТВ
03.03.2026
16:22
Коментари:0
У бањалучком насељу “Мјесец” избио је пожар у подрумским просторијама стамбене зграде који је пријетио да се прошири и на горње спратове.
Ипак, захваљујући брзој интервенцији бањалучких ватрогасаца пожар је угашен и спријечене су веће посљедице по станаре и имовину.
Незванично сазнајемо да је причињена материјална штета у подрумским просторијама.
