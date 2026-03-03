Logo
Large banner

Избио пожар у згради у бањалучком насељу “Мјесец”

Аутор:

АТВ

03.03.2026

16:22

Коментари:

0
Пожар у бањалучком насељу Мјесец
Фото: АТВ

У бањалучком насељу “Мјесец” избио је пожар у подрумским просторијама стамбене зграде који је пријетио да се прошири и на горње спратове.

Ипак, захваљујући брзој интервенцији бањалучких ватрогасаца пожар је угашен и спријечене су веће посљедице по станаре и имовину.

Незванично сазнајемо да је причињена материјална штета у подрумским просторијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

насеље Мјесец

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција убила разјарене псе, унаказили власницу

Србија

Полиција убила разјарене псе, унаказили власницу

1 ч

0
Авион, лет

БиХ

Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ

2 ч

0
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу

Свијет

Сравњена са земљом зграда гдје се бира нови ирански врховни вођа! Ко је био унутра?

2 ч

0
beba

Хроника

Језива трагедија у Бањалуци: Познат узрок смрти бебе у вртићу

2 ч

2

Више из рубрике

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Бања Лука

Састанак Минића и Станивуковића: Када ће бити завршени радови на мосту у Чесми?

1 ч

0
Пас кангал

Бања Лука

Пси луталице напали мушкарца код школе у Бањалуци, он се саплео и пао

3 ч

1
Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

Бања Лука

Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

4 ч

0
Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

Бања Лука

Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

02

Откривене пукотине на Пељешком мосту: Скандал открили Италијани, хитно се огласиле Хрватске цесте

17

58

Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

17

50

Цвијановић у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном

17

49

"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

17

42

Шта је ХАМБУРЕК? Ноћна идеја која је постала регионални гастро хит

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner