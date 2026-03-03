Logo
Језива трагедија у Бањалуци: Познат узрок смрти бебе у вртићу

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.03.2026

15:49

Коментари:

2
beba
Фото: Pixabay

Беба која је преминула у приватном вртићу у Бањалуци умрла је изненадном смрћу потврђено је обдукцијом тијела која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

Ради се о Синдрому изненадне дојеначки смрти (СИДС). На тијелу није било повреда, нити су током истраге откривени било какви елементи који би указивали на неко кривично дјело.

Beba

Здравље

Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?

Десетомјесечна беба преминула је јуче током спавања у вртићу. Радници вртића су око 13.30 часова уочили да беба не даје знакове живота и одмах су позвали Хитну помоћ.

илу-вртићи-12112025

Бања Лука

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

”Након позива на лице мјеста је кренула комплетна медицинска екипа, коју су чинили доктор и два медицинска техничара. По доласку екипе, затечено је мушко дијете, без свијести, цијанотичне коже”, навели су у Дому здравља Бањалука.

Након провјере виталних знакова, екипа Хитне помоћи је започела реанимацију дјетета, која је настављена у санитету током транспорта на интензивну његу Клинике за педијатрију у УКЦ Републике Српске. Упркос свим напорима љекара и мјерама реанимације у 14.45 је констатована смрт дјетета.

vrtic

Хроника

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

СИДС

преминула беба Бањалука

Коментари (2)
