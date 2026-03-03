Језива трагедија у Бањалуци: Познат узрок смрти бебе у вртићу

Аутор:Огњен Матавуљ
03.03.2026
15:49
Коментари:2
Беба која је преминула у приватном вртићу у Бањалуци умрла је изненадном смрћу потврђено је обдукцијом тијела која је урађена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
Ради се о Синдрому изненадне дојеначки смрти (СИДС). На тијелу није било повреда, нити су током истраге откривени било какви елементи који би указивали на неко кривично дјело.
Здравље
Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?
Десетомјесечна беба преминула је јуче током спавања у вртићу. Радници вртића су око 13.30 часова уочили да беба не даје знакове живота и одмах су позвали Хитну помоћ.
Бања Лука
Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци
”Након позива на лице мјеста је кренула комплетна медицинска екипа, коју су чинили доктор и два медицинска техничара. По доласку екипе, затечено је мушко дијете, без свијести, цијанотичне коже”, навели су у Дому здравља Бањалука.
Након провјере виталних знакова, екипа Хитне помоћи је започела реанимацију дјетета, која је настављена у санитету током транспорта на интензивну његу Клинике за педијатрију у УКЦ Републике Српске. Упркос свим напорима љекара и мјерама реанимације у 14.45 је констатована смрт дјетета.
Хроника
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
08
18
02
17
58
17
50
17
49
Тренутно на програму