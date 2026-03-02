Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?

Аутор:АТВ
02.03.2026
17:51
Коментари:0
Синдром изненадне дојеначке смрти (СИДС) односи се на необјашњиву смрт наизглед здраве бебе. Неки то називају и смрћу у креветићу јер беба обично умире у свом креветићу.
Узрок смрти није познат, међутим чини се да би СИДС могао бити повезан са дефектима у дијелу бебиног мозга који контролише дисање одојчета и његово/њено узбуђење из сна.
СИДС се јавља код сасвим здраве бебе у спавању те се не може предвидјети.
1.Дефекти мозга
2.Ниска тјелесна тежина на рођењу, може се догодити да се бебин мозак није потпуно развио
3.Респираторне инфекције
Фактори животне средине
Хроника
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу
1.Спавање на стомаку или боку
2.Спавање на меканој површини
3. Дјељење кревета са родитељем или братом или сестром може довести до ненамјерног гушења
4.Прегријавање, при чему топлота повећава ризик од СИДС-а код бебе.
Бања Лука
Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци
Синдром изненадне дојеначке смрти (СИДС) нема узрока и не може се увијек спријечити.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
6 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму