Logo
Large banner

Шта је синдром изненадне дојеначке смрти?

Аутор:

АТВ

02.03.2026

17:51

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Синдром изненадне дојеначке смрти (СИДС) односи се на необјашњиву смрт наизглед здраве бебе. Неки то називају и смрћу у креветићу јер беба обично умире у свом креветићу.

Узрок смрти није познат, међутим чини се да би СИДС могао бити повезан са дефектима у дијелу бебиног мозга који контролише дисање одојчета и његово/њено узбуђење из сна.

СИДС се јавља код сасвим здраве бебе у спавању те се не може предвидјети.

Фактори који могу бити повезани:

1.Дефекти мозга

2.Ниска тјелесна тежина на рођењу, може се догодити да се бебин мозак није потпуно развио

3.Респираторне инфекције

Фактори животне средине

vrtic

Хроника

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

1.Спавање на стомаку или боку

2.Спавање на меканој површини

3. Дјељење кревета са родитељем или братом или сестром може довести до ненамјерног гушења

4.Прегријавање, при чему топлота повећава ризик од СИДС-а код бебе.

илу-вртићи-12112025

Бања Лука

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

Синдром изненадне дојеначке смрти (СИДС) нема узрока и не може се увијек спријечити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

беба

СИДС

умрла беба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Српској рођено 19 беба

Друштво

У Српској рођено 19 беба

11 ч

0
Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 12 беба

1 д

0
Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

Свијет

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

3 д

0
У Српској рођено 29 беба

Друштво

У Српској рођено 29 беба

3 д

0

Више из рубрике

Ruka, bol, zglob

Здравље

Зашто нас зглобови боле на промјену времена? Ево шта може да нам помогне

6 ч

0
Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

Здравље

Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

8 ч

0
Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

Здравље

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

9 ч

0
Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

Здравље

Просјечан животни вијек значајно се повећао, ево и зашто

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

19

28

Јак земљотрес погодио Тајван

19

27

На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

19

19

Шкотска легализује водену кремацију

19

11

Који сте град по хороскопском знаку?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner