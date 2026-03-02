Logo
Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест

Извор:

Информер

02.03.2026

09:51

Ако вам тијело шаље ове сигнале одмах идите љекару: Можда вам пријети озбиљна болест
Фото: Unsplash

Здравље с годинама слаби, а тијело нам шаље сигнале упозорења када нешто није у реду. Проблем је што већина људи управо те сигнале занемари.

Бубрези су веома битни јер филтрирају крв и избацују штетне материје из нашег организма путем мокраће. Вашем здрављу, а посебно бубрезима, штети ако уносите пуно соли и масти.

Тако они обољевају, ствара се каменац и бубрези не могу да врше своју функцију. Зато се храните здраво, смањите унос соли и масти. Тако ћете спријечити и настанак можданог и срчаног удара.

Бенд Лавина

Сцена

Европа у шоку због српског представника на Евровизији: Лавина "запалила" мреже

Овде вам доносимо неке симптоме везане за бубрежне болести. Ако их уочите, провјерите што пре са вашим љекаром:

Отежано мокрење, учестало мокрење, болови при мокрењу, све ово су симптоми бубрежних обљења.

Изглед урина такође је показатељ, обратите пажњу на то да ли је таман, пенаст. Да ли излучујете велике количине или премало. То је све битно.

  • Болови, грчеви у горњем дијелу леђа могу да указују на бубрежне инфекције или присуство каменца.
  • Отицање ногу, стопала, указује на проблеме са срцем, али и са бубрезима. Могуће је да отекну и руке, лице.

Проблеми са кожом, појављивање осипа је повезано са поремећеном функцијом бубрега. То је зато што бубрези не могу да филтрирају крв и онда ни кожа не може да буде здрава, преноси Информер.

