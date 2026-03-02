Орбан: Блокада нафте - сплетка Брисела, Кијева и опозиције

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан навео је да су тренутну ситуацију са блокадом дотока нафте испланирале ЕУ, Украјина и странка Тиса, са циљем дискредитовања мађарске Владе уочи априлских избора.
"Није случајност. Није несрећан случај. Украјинска нафтна блокада дио је координисаног напора да се уклони патриотска влада Мађарске", написао је мађарски премијер на "Иксу".
Он је оптужио предсједника Украјине Владимира Зеленског, опозициону партију Тиса и предсједника Европске комисије Урсулу фон дер Лајен да се баве малверзацијама и да спроводе своје интересе.
"Зеленски, странка Тиса и Фон Дер Лајенова кују планове и повлаче конце како би остварили своје циљеве", навео је Орбан.
Он је позвао грађане Мађарске да изађу на априлске изборе и да се одлуче за опцију која штити интересе мађарског народа.
"У априлу, Мађари морају да изаберу странку која се бори за њих, а не сплеткароше које подржавају Брисел и Кијев!", додао је Орбан у објави.
Избори у Мађарској биће одржани 12. априла и кандидати ће бити владајућа странка Фидес - мађарски грађански савез премијера Орбана, и опозициона странка Тиса, са кандидатом Петером Мађаром.
