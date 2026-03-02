Држављани БиХ у УАЕ на сигурном

Извор:
Сви бх. држављани у Уједињеним арапским емиратима, након масовних иранских напада, су на сигурном, изјавио је амбасадор БиХ у тој земљи Бојан Ђокић.
Истиче да је ситуација под контролом, али да су кључни аеродроми у региону затворени.
- Амбасада је већ формирала тимове за потенцијалну евакуацију и у сталном је контакту са стотинама наших грађана и туриста који се налазе у Дубаију и Абу Дабију - рекао је Ђокић за Н1.
Ђокић је рекао да превентивно скупљају контакте свих људи који би, потенцијално, били заинтересовани за евакуацију ако до ње дође.
