Најављени пројекти модернизације ХЕ на Дрини

Извор:

АТВ

02.03.2026

12:08

Коментари:

0
ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

За осам година у Хидроелектранама на Дрини урађено је 12 значајних инвестиција, рекао је за АТВ Недељко Перишић, директор Хидроелектране на Дрини.

"У Питању је замјена технике. Тридесет седма је година како ХЕ ради и евидентно је да долази и до замора материјала и до застаријевања одређене опреме. Ми смо се трудили да у складу са производњом, са приходима, адекватно и на вријеме мијењамо виталну опрему. Све те инвестиције су помогле да предуприједимо нежељене ефекте, да подигнемо ефикасност саме производње", рекао је Перишић и додао:

ХЕ на Дрини- Вишеград-27022026

Република Српска

"ХЕ на Дрини била стратешки партнер у организацији МОСИ игара"

"Можемо бити поносни да смо добро процијенили, добро радили и да сад имамо ефекте, не само ми у Вишеграду него сви ми у Републици Српској за које производимо електричну енергију".

Он је најавио и неке значајне инвестиције за наредни период.

ХЕ на Дрини- Вишеград-27022026

Република Српска

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на максималном нивоу

"Оно што ми треба да урадимо је замјена генераторских прекидача. У питању је вишемилионска инвестиција и она неће до краја бити реализована у овој години. Наша жеља је да ове године покренемо набавку, да изаберемо добављача и да га уведемо у посао. Сигурно ће неке двије године бити потребне да се спроведе читав процес од набавке до коначне реализације", рекао је он и додао:

ХЕ на Дрини обиљежиле крсну славу

Друштво

ХЕ на Дрини обиљежиле крсну славу у знаку изузетних резултата

"Оно што паралелно радимо је пројектовање ревитализације и модернизације самог објекта. Ближимо се четвртој деценији рада Хидроелектране и то је по техничким параметрима тренутак када би требало доћи до значајнијег занављања виталне опреме како бисмо рок трајања, односно тај експлоатациони период ХЕ продужили за још 40 година".

