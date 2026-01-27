ХЕ на Дрини обиљежиле крсну славу у знаку изузетних резултата

Извор:
Колектив предузећа "Хидроелектрана на Дрини“ у Вишеграду прославио је данас крсну славу Светог Саву у знаку изузетних пословних резултата који учвршћују стабилност енергетског система Републике Српске.
Након свечаног чина ломљења славског колача уз присуство бројних гостију, директор предузећа Недељко Перишић истакао је да је захваљујући одличној хидрологији и максималној погонској спремности, јануар постао мјесец рекорда у производњи електричне енергије.
Говорећи о пословању у текућој години, нагласио је да је хидрологија била повољна, наводећи да су већ испунили мјесечни план производње.
"До данашњег дана, ‘Хидроелектране на Дрини’ произвеле су чак 50 одсто укупне електричне енергије утрошене у Републици Српској“, потврдио је Перишић, подсјетивши да је погонска спремност предузећа увијек стопроцентна, упркос сушним годинама.
Иако прошле године ово предузеће није испунило план од 910 гигават часова, директор Перишић је прецизирао да је произведено нешто више од 780, наводећи да су у јануару ове године достигли 130 гигават часова, са очекивањем да ће до краја мјесеца премашити 140 гигават часова произведене струје.
"Захваљујући погонској спремности, омогућено је максимално искориштење повољних водостаја, а сигурни смо да ћемо уз досадашње залагање свих запослених задржати повољан тренд у нашем основном задатку, а то је производња електричне енергије", рекао је Перишић.
Он је упутио захвалност запосленима на вриједном раду, гостима, пословним сарадницима и медијима, који су својим присуством увеличали чин ломљења славског колача.
Извршни директор за економско – финансијске послове Електропривреде Републике Српске (ЕРС) Родољуб Топић честитао је славу руководству и запосленима Хидроелектрана на Дрини, нагласивши да је ово предузеће један од најстабилнијих и најбољих производних система.
Обећао је наставак подршке матичног предузећа свим инвестиционим пројектима који су од значаја за ову регију и енергетски сектор Српске.
"Хидроелектране на Дрини остају не само лидер у производњи електричне енергије, већ и поуздан партнер цијеле горњодринске регије, што руководство предузећа доказује успјешним и стабилним пословањем“, поручио је Топић.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изразио је задовољство одличним односима између општине и "Хидроелектрана", нагласивши да су до сада реализовани бројни заједнички пројекти за добробит грађана овог краја.
"Кључни циљ свих инвестиција и сарадње са ЕРС-ом је задржавање младих људи на овим просторима, те ћемо и у наредном периоду радити на низу капиталних пројеката кроз које ћемо развијати подручје вишеградске општине“, навео је Ђуревић.
