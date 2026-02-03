Logo
У Српској рођено 15 беба

03.02.2026

07:55

У Српској рођено 15 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, од којих пет дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци су рођене четири бебе, у Бијељини три, у Требињу, Добоју и Зворнику по двије, а у Фочи и Источном Сарајеву по једна.

Одрон

Друштво

Повећана опасност од одрона

Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и један дјечак, у Требињу по једна дјевојчица и дјечак, у Зворнику и Добоју по два дјечака, а у Источном Сарајеву и Фочи по један дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Градишци и Невесињу.

