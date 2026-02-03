У Српској рођено 15 беба

03.02.2026
07:55
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, од којих пет дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци су рођене четири бебе, у Бијељини три, у Требињу, Добоју и Зворнику по двије, а у Фочи и Источном Сарајеву по једна.
Друштво
Повећана опасност од одрона
Двије дјевојчице и два дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и један дјечак, у Требињу по једна дјевојчица и дјечак, у Зворнику и Добоју по два дјечака, а у Источном Сарајеву и Фочи по један дјечак.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Градишци и Невесињу.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
11
03
10
58
10
57
Тренутно на програму