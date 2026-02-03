Шта се дешава са тијелом ако уносимо премало угљикохидрата

Извор:
Угљикохидрати су главни извор глукозе, коју тијело користи као основни извор енергије, посебно за мозак, срце и мишиће.
Када једемо угљикохидрате, они се пробављају и разграђују у глукозу која улази у крвоток и користи се за енергију.
Ако је глукозе премало, тијело мора пронаћи алтернативне начине за производњу енергије.
Када се унос угљикохидрата значајно смањи, тијело брзо троши гликоген (похрањену глукозу) у мишићима и јетри.
Пошто гликоген задржава воду, његова потрошња узрокује и губитак воде, што објашњава брзо смањење тјелесне тежине на почетку нискоугљикохидратних дијета.
Ако су угљикохидрати изразито ограничени, тијело прелази на кориштење масноћа за енергију, а јетра производи кетонска тијела (кетоне).
Тај процес назива се кетосис или нутритивна кетоза и представља нормално метаболичко прилагођавање на низак унос угљикохидрата.
Кетони могу служити као алтернативни извор енергије за мозак и мишиће када има врло мало глукозе доступно.
Премало угљикохидрата утиче и на хормоне и метаболизам:
Повећање кортизола (хормона стреса) како би се одржао ниво глукозе у крви.
Смањење Т3 (активног штитњачног хормона), што може успорити метаболизам и снизити енергију.
Промјене у хормонима глади и ситости (лептин и гхрелин).
Ове промјене могу утицати на енергију, расположење и апетит.
Уз смањени унос угљикохидрата, ниво инзулина обично пада, док глукагон расте како би се обезбиједило ослобађање глукозе из резерви.
Код врло ниског уноса угљикохидрата, посбено на почетку, могу се појавити:
-Умор и слабост, јер тијело још није потпуно прешло на кетоне као извор енергије.
-"Кето задах" (неугодан задах због кетона).
-Констипација (због смањеног уноса влакана) - отежано или ријетко пражњење цријева.
-Ниско расположење или ментална магла - јер се мозак привикава на нову енергију.
-Главобоље и жудња за шећером или брзим изворима енергије.
Ови симптоми се често називају кето грипа или адаптацијском фазом и код неких људи трају неколико дана до неколико седмица.
Иако неки људи успијевају одржавати нискоугљикохидратну прехрану и постижу резултате у мршављењу или регулацији шећера у крви, постоје и потенцијални ризици:
-Ако дуготрајно избјегавате угљикохидрате, посебно оне здраве попут цјеловитих житарица, воћа и поврћа, можете имати недостатак витамина, минерала и влакана, што утиче на пробаву и опште здравље.
-Низак ниво угљикохидрата често значи већи унос масти и протеина из животињских извора, што може повећати ризик од повишеног ЛДЛ колестерола и кардиоваскуларних проблема ако није пажљиво планирано.
-Неке студије сугеришу могуће компликације попут поремећаја срчаног ритма, проблема са костима, па чак и ризика од бубрежних проблема, ако је ограничење угљикохидрата јако дуго и екстремно
