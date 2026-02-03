Logo
Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Извор:

Агенције

03.02.2026

07:07



0
Фото: Unsplash

Бивши директор Института за судску медицину у Скопљу Владимир Дума је изјавио да је Сједињеним Америчким Државама годишње испоручивано 10 до 15 мозгова људи, најчешће самоубица, ради истраживање Универзитета Колумбија о самоубиству и шизофренији.

Он је то рекао кабловској Телевизији 24 поводом писања македонских медија о пројекту који се помиње у имејл-документима покојног америчког милијардера и сексуалног предатора Џефрија Епстајна.

Џефри Епстајн

Свијет

Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну

Дума је рекао да је то био "научно-истраживачки рад, спроведен по свим међународним стандардима, путем званичних канала и уз поштоване процедуре за транспорт мозгова преминулих особа из Македоније у Сједињене Америчке Државе".

- Испоручивани су званичним летовима, уз обезбијеђену сву документацију за научни рад и уз контролу царинских служби и у Македонији и у Сједињеним Државама. Најважније је да је све урађено уз дозволу породица и уз одобрење етичког комитета. Са породицама су разговарали и психолози и психијатри, који су им у потпуности објаснили поступак и сврху научног истраживања - рекао је Дума.

Македонски медији су пренијели да се и Сјеверна Македонија нашла у документима која је објавило Министарство правде САД о Епстину, осуђеном због трговине људима, педофилије и силовања.

Полиција Аустрија

Свијет

Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

У имејлу послатом Ајку Грофу, оснивачу инвестиционе компаније "Tourmaline Partners", извјештава се о новинарској истрази "Bloomberg Businessweek" новинара Синтије Кунс и Роберта Лагрета о томе да су мозгови из Македоније вађени, замрзавани и транспортовани у САД у научне сврхе, гдје су правилно обиљежени и архивирани.

У документу који је објавило Министарство правде САД пише да "мала балканска земља Македонија доприноси најновијим мозговима, захваљујући члану факултета Колумбије који је поријеклом одатле и помогао је у њиховој организацији".

бермудски троугао

Занимљивости

Ријешена мистерија Бермудског троугла?

- Македонски мозгови се замрзавају одмах након вађења и транспортују у сандуцима, под надзором, око 7.560 километара, да би завршили у црним кутијама величине кутија за ципеле, означеним QR кодовима. Унутра се налазе исјечени дијелови ружичастог ткива у пластичним кесама, означени маркерима: десна страна, лухева страна, датум узимања - наводи се у том тексту.

Тагови:

Džefri Epstajn

Америка

Sjeverna Makedonija


