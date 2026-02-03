Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Извор:
Агенције
03.02.2026
07:07
Коментари:0
Бивши директор Института за судску медицину у Скопљу Владимир Дума је изјавио да је Сједињеним Америчким Државама годишње испоручивано 10 до 15 мозгова људи, најчешће самоубица, ради истраживање Универзитета Колумбија о самоубиству и шизофренији.
Он је то рекао кабловској Телевизији 24 поводом писања македонских медија о пројекту који се помиње у имејл-документима покојног америчког милијардера и сексуалног предатора Џефрија Епстајна.
Свијет
Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну
Дума је рекао да је то био "научно-истраживачки рад, спроведен по свим међународним стандардима, путем званичних канала и уз поштоване процедуре за транспорт мозгова преминулих особа из Македоније у Сједињене Америчке Државе".
- Испоручивани су званичним летовима, уз обезбијеђену сву документацију за научни рад и уз контролу царинских служби и у Македонији и у Сједињеним Државама. Најважније је да је све урађено уз дозволу породица и уз одобрење етичког комитета. Са породицама су разговарали и психолози и психијатри, који су им у потпуности објаснили поступак и сврху научног истраживања - рекао је Дума.
Македонски медији су пренијели да се и Сјеверна Македонија нашла у документима која је објавило Министарство правде САД о Епстину, осуђеном због трговине људима, педофилије и силовања.
Свијет
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити
У имејлу послатом Ајку Грофу, оснивачу инвестиционе компаније "Tourmaline Partners", извјештава се о новинарској истрази "Bloomberg Businessweek" новинара Синтије Кунс и Роберта Лагрета о томе да су мозгови из Македоније вађени, замрзавани и транспортовани у САД у научне сврхе, гдје су правилно обиљежени и архивирани.
У документу који је објавило Министарство правде САД пише да "мала балканска земља Македонија доприноси најновијим мозговима, захваљујући члану факултета Колумбије који је поријеклом одатле и помогао је у њиховој организацији".
Занимљивости
Ријешена мистерија Бермудског троугла?
- Македонски мозгови се замрзавају одмах након вађења и транспортују у сандуцима, под надзором, око 7.560 километара, да би завршили у црним кутијама величине кутија за ципеле, означеним QR кодовима. Унутра се налазе исјечени дијелови ружичастог ткива у пластичним кесама, означени маркерима: десна страна, лухева страна, датум узимања - наводи се у том тексту.
Друштво
4 ч0
Здравље
12 ч0
БиХ
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
11
10
11
08
11
06
11
03
10
58
Тренутно на програму