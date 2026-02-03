Logo
Large banner

Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Извор:

Информер

03.02.2026

07:04

Коментари:

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог преподобног Максима Исповједника, свеца који се сматра највећим оцем православља.

Преподобни Максим Исповиједник је рођен крајем 6. вијека највероватније у Цариграду, иако је било индиција и да потиче из Палестине. Био је племићког поријекла, па је још као млад постао високи дворјанин на двору византијског цара Ираклија.

Максим је провео дуги низ година у овој служби прије него што је схватио да свијетовни живот ипак није за њега и ријешио да се замонаши. Око 615. године је напустио све јавне функције и постао монах у манастиру Филипик у Хрисопољу, градићу у близини Константинопоља где је послије неког времена постао и старјешина.

Касније је прешао у Картагину у којој се убрзо прочуо као истакнути теолошки писац и веома утицајна духовна фигура. Велико знање стечено у детињству и раној младости овај светитељ је користио за ширење хришћанства и помагање људима у невољама, па је био веома цијењен и још за живота је у народу сматран за светог човјека.

Међутим, онда су се историјске околности умијешале у иначе мирни живот овог хришћанског светитеља. Наиме, почетком 7. вијека у Византији почиње да се води христолошки спор око односа Христове људске и божанске природе. Једна група утицајних свештеника и државника тврдила је да су у личности Христа сједињене двије природе – људска и божанска, и да због тог јединства проистиче да он има само једну вољу – божанску. Ово становиште називало се монотелитизам (у преводу „једна воља“) и у оно вријеме су га заступали и цар и цариградски патријарх.

Преподобни Максим Исповиједник није се слагао са тим учењем већ је заступао диофизитску позицију – учење да Исус има и човечанску и божанску природу, па самим тим и две воље. Због овог свог учења нашао се као противник и оновременог цара и патријарха, али није устукнуо.

Џефри Епстајн

Свијет

Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну

Због тога је ухапшен и страшно мучен, а о томе су остали и неки историјски записи – Свети Максим је вођен кроз град, пљуван и понижаван од масе народа и тучен од војника. Након суђења језик му је одсјечен (да не би могао више да износи своју "јерес"), као и десна рука (да не би више могао да пише). Након тога протеран је у најзабаченији дио царства и осуђен да посљедње дане проведе без хране и пића. Тако је овај светитељ убрзо и умро у прогонству 13. августа 662. године, преноси Информер.

Иронично, учење Максима Исповедника ускоро се показало као исправно. На Шестом васељенском сабору у Цариграду оно је усвојено као званично и овај црквени отац је проглашен за свеца и једног од отаца хришћанства.

Страшни детаљи мучења Преподобног Максима Исповедника и данас га сврставају у ред оних који су због хришћанског учења поднели највеће жртве. Максим се још сматра заштитником праведних и добрих људи који неправедно и много страдају у земаљском животу.

Молитва

Вјерује се да ће молитвом овом светитељу њихове патње бити, бар на данашњи дан, отклоњене.

"Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, свећњаче васељене, богонадахнути украсу архијереја, Максиме премудри, учењем твојим све си просветио, свирало духовна, моли Христа Бога, да спасе душе наше".

Подијели:

Тагови:

СПЦ

svetac

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Клинтонови ипак свједоче у истрази о Џефрију Епстајну

4 ч

0
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

Свијет

Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

4 ч

0
Ријешена мистерија Бермудског троугла?

Занимљивости

Ријешена мистерија Бермудског троугла?

12 ч

0
Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак

Здравље

Масноћа коју не можете да видите можда смањује ваш мозак

12 ч

0

Више из рубрике

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра обиљежавамо преподобног Максима: Заштитник је људи који пате, обавезна је ова молитва

12 ч

0
ko predstavlja bih na zimskim olimpijskim igrama 2026 Елведина Музаферија

Друштво

Ко представља БиХ на Зимским олимпијским играма?

13 ч

0
Јахорина

Друштво

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

15 ч

0
цистерна удес бијељина

Друштво

Крш и лом код Бијељине: Судар аутомобила и цистерне

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

11

03

Ултра-прерађена храна више личи на цигарете него на здраве намирнице

10

58

Претреси на више локација, ''пала'' група са 11 килограма дроге

10

57

Хорор испред школе: Малољетнику зарио нож у врат

10

52

И пешкири имају рок трајања: Ево када је право вријеме да их замијените

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner