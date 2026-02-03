Logo
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

03.02.2026

06:58

Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити
Фото: Pexels

Припадници полиције аустријског Салцбурга интервенисали су на једној бензинској пумпи у Обералму након дојаве да младић дјевојци пријети ножем, говрећи да ће је убити.

Како преноsе медији, све десило на пумпи, пред свједоцима, који су и позвали полицију. Наводно, ријеч је о бившем пару, који више и није заједно јер је младић био насилан. Штавише, он је у више наврата пријављиван за насиље.

бермудски троугао

Занимљивости

Ријешена мистерија Бермудског троугла?

Дошавши на лице мјеста, полиција је спровела акцију, блокирала бензинску пумпу, а онда и разоружала младића. Том приликом се испоставило да је 23-годишњак у прошлости већ више пута био насилан према 22-годишњакињи. Из полиције су потврдили да ју је више пута тукао, приморавао и пријетио да ће је убити.

Полиција је ухапшеног одмах спровела у Казнено-поправни завод Салцбург.

