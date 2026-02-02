Logo
Ужас! Пронађена тијела четири жене без главе

СРНА

02.02.2026

22:30

Ужас! Пронађена тијела четири жене без главе
Тијела четири жене без глава пронађена су дуж границе са Хаитијем, саопштила је Полиција Доминиканске Републике.

Портпарол Полиције Дијего Пескеира рекао је да су жртве Хаићанке и да су пронађене дуж јужног дијела границе.

Истражиоци вјерују да су жене убијене, а затим бачене у ријеку која је однијела тијела.

Пескеира је навео да доминиканске власти истражују само једну од четири смрти јер је само једно тијело пронађено на доминиканској страни, преноси Асошиејтед прес.

Он је истакао да су доминиканске власти привеле једног мушкарца који је негирао умијешаност у убиства, али је касније предат Националној полицији Хаитија.

