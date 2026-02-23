Нова драма на Јахорини: Дијете висило са жичаре, пролазници покушавали да га спасу

Извор:
Јуче се на Јахорина одиграла нова драма када је дијете висило са жичаре, а потом пало на снијег.
На објављеном снимку на Инстаграму Дринаинфо види се да двије особе држе дијете које виси са сједишта, док окупљени притрчавају како би му помогли да се сигурно спусти на тло.
Ако је судити по снимку, чини се да је дијете прошло без тежих повреда.
Подсјећамо, слична ситуација се догодила,прије неколико дана дана,када је дијете остало да виси из корпе жичаре, а затим пало на тло.
Из ОЦ Јахорина апелују на скијаше да воде рачуна о безбједности на жичарама.
"Овим путем апелујемо на све скијаше, а посебно родитеље и старатеље, да се строго придржавају прописаних упутстава и правила понашања приликом кориштења вертикалног транспорта. Одговорно понашање је кључно за безбједну и несметану вожњу свих корисника. Сигурност путника остаје наш апсолутни приоритет, али она зависи и од сарадње и одговорности свих који користе ски-инфраструктуру", наводе из ОЦ Јахорина.
