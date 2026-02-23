Logo
Large banner

Нова драма на Јахорини: Дијете висило са жичаре, пролазници покушавали да га спасу

Извор:

АТВ

23.02.2026

13:29

Коментари:

0
Нова драма на Јахорини: Дијете висило са жичаре, пролазници покушавали да га спасу
Фото: Instagram

Јуче се на Јахорина одиграла нова драма када је дијете висило са жичаре, а потом пало на снијег.

На објављеном снимку на Инстаграму Дринаинфо види се да двије особе држе дијете које виси са сједишта, док окупљени притрчавају како би му помогли да се сигурно спусти на тло.

Ако је судити по снимку, чини се да је дијете прошло без тежих повреда.

Подсјећамо, слична ситуација се догодила,прије неколико дана дана,када је дијете остало да виси из корпе жичаре, а затим пало на тло.

жичара јахорина

Друштво

Дијете пало са жичаре, ужас на Јахорини

Из ОЦ Јахорина апелују на скијаше да воде рачуна о безбједности на жичарама.

Јахорина

Друштво

ОЦ Јахорина: Спријечен инцидент, сви да строго поштују правила

"Овим путем апелујемо на све скијаше, а посебно родитеље и старатеље, да се строго придржавају прописаних упутстава и правила понашања приликом кориштења вертикалног транспорта. Одговорно понашање је кључно за безбједну и несметану вожњу свих корисника. Сигурност путника остаје наш апсолутни приоритет, али она зависи и од сарадње и одговорности свих који користе ски-инфраструктуру", наводе из ОЦ Јахорина.

Подијели:

Тагови :

Jahorina

OC Jahorina

пало дијете Јахорина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

dijete pada sa žičare na jahorini video

Друштво

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

3 д

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Регион

Огласио се Олимпијски центар Јахорина о незгоди у којој је повријеђено дијете

4 д

0
Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

Сцена

Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

2 седм

0
zdravko mamic i ceca raznatovic

Сцена

Здравко Мамић љубио руку Цеци на концерту на Јахорини, она му поручила да је његов фан

2 седм

0

Више из рубрике

У Српској рођено девет беба

Друштво

У Српској рођено девет беба

8 ч

0
Зуроф: Морају да постоје и забрана и кажњавање истицања усташких симбола

Друштво

Зуроф: Морају да постоје и забрана и кажњавање истицања усташких симбола

8 ч

0
Почиње геодетско снимање терена на ауто-путу Градишка-Бањалука

Друштво

Почиње геодетско снимање терена на ауто-путу Градишка-Бањалука

8 ч

0
Почео Васкршњи пост, ево чега се обавезно треба придржавати

Друштво

Почео Васкршњи пост, ево чега се обавезно треба придржавати

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

21

Орбан: Нећемо попустити пред уцјенама

16

19

Позив угоститељима: Регистрација до 15. марта или слиједе казне

16

13

Нетфликс: Преузимање Ворнер броса за 83 милијарде долара корисно за индустрију забаве

16

11

Овако је прије годину дана говорио рекордер ''вјечитог'' дербија; Костов за На ивици терена: Надам се да ћу дуго остати у Звезди

16

06

Дијете се угушило залогајем хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner