ОЦ Јахорина: Спријечен инцидент, сви да строго поштују правила

Извор:
АТВ
22.02.2026
14:46
Захваљујући брзој и професионалној реакцији радника ОЦ Јахорина спријечен је могући инцидент на полазној станици шестосједа Скочине, а правовременом реакцијом запосленик ситуација је стављена под контролу, наводе из Олимпијског центра.
"Данас је захваљујући брзој и професионалној реакцији наших радника, спријечен могући инцидент на полазној станици шестосједа Скочине. Правовременом интервенцијом запослених ОЦ ситуација је одмах стављена под контролу, без посљедица по кориснике жичаре. Инцидент је настао усљед неправилног понашања приликом кориштења шестосједа", наводе из ОЦ Јахорина.
Они су апеловали на све да се строго придржавају прописаних упутстава.
"Овим путем апелујемо на све скијаше, а посебно родитеље и старатеље, да се строго придржавају прописаних упутстава и правила понашања приликом кориштења вертикалног транспорта. Одговорно понашање је кључно за безбједну и несметану вожњу свих корисника.
Сигурност путника остаје наш апсолутни приоритет, али она зависи и од сарадње и одговорности свих који користе ски-инфраструктуру", наводе из ОЦ Јахорина.
Подсјећамо, прије неколико дана је дошло до инцидента када је дијете испало из шестосједа.
