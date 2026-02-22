"Сви на снијег, Чемерно те зове": Идилични услови окупили стотине грађана

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Више стотина дјеце и одраслих из читаве Херцеговине данас је стигло на Чемерно, на манифестацију „Сви на снијег, Чемерно те зове“.
У скијању, санкању, вожњи моторним санкама, али и домаћим специјалитетима уз топле напитке, уживају све генерације, а планина је данас испуњена смијехом и добром енергијом.
Манифестацију „Сви на снијег, Чемерно те зове“ већ четврту годину заредом организују Туристичка организација општине Гацко и Школа спорта „Спартакус“, заједно са партнерима Омладинска организација Језерине и Омладинска организација Чемерно.
Циљ је промоција овог бисера сјевера Херцеговине као зимске дестинације и мјеста окупљања љубитеља природе.
