"Сви на снијег, Чемерно те зове": Идилични услови окупили стотине грађана

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

22.02.2026

12:26

Фото: ATV

Више стотина дјеце и одраслих из читаве Херцеговине данас је стигло на Чемерно, на манифестацију „Сви на снијег, Чемерно те зове“.

У скијању, санкању, вожњи моторним санкама, али и домаћим специјалитетима уз топле напитке, уживају све генерације, а планина је данас испуњена смијехом и добром енергијом.

Манифестацију „Сви на снијег, Чемерно те зове“ већ четврту годину заредом организују Туристичка организација општине Гацко и Школа спорта „Спартакус“, заједно са партнерима Омладинска организација Језерине и Омладинска организација Чемерно.

Циљ је промоција овог бисера сјевера Херцеговине као зимске дестинације и мјеста окупљања љубитеља природе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Čemerno

скијање

