Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

Извор:

РТРС

22.02.2026

11:54

Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова, Петер Сијарто најављује да Европска унија намјерава да усвоји 20. пакет санкција према Русији, те да Мађарска то неће подржати.

- На сутрашњем Савјету за спољне послове, ЕУ намјерава да усвоји 20. пакет санкција. Мађарска ће то блокирати - рекао је Сијарто.

Поручио је на друштвеној мрежи Икс да све док траје блокада транзита нафте ка Мађарској, одлуке важне за Кијев неће се помјерити са мјеста.

- Док Украјина не настави транзит нафте ка Мађарској и Словачкој путем нафтовода "Дружба", нећемо дозволити да се одлуке важне за Кијев помјере са мјеста - нагласио је Сијарто.

Таг :

Петер Сијарто

