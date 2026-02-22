Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

Извор:
Мађарски министар спољних послова, Петер Сијарто најављује да Европска унија намјерава да усвоји 20. пакет санкција према Русији, те да Мађарска то неће подржати.
- На сутрашњем Савјету за спољне послове, ЕУ намјерава да усвоји 20. пакет санкција. Мађарска ће то блокирати - рекао је Сијарто.
Поручио је на друштвеној мрежи Икс да све док траје блокада транзита нафте ка Мађарској, одлуке важне за Кијев неће се помјерити са мјеста.
- Док Украјина не настави транзит нафте ка Мађарској и Словачкој путем нафтовода "Дружба", нећемо дозволити да се одлуке важне за Кијев помјере са мјеста - нагласио је Сијарто.
At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026
