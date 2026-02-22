Авион Ер Франса се по полијетању хитно вратио на аеродром: Чуле се детонације

Извор:
Телеграф
22.02.2026
Авион компаније Ер Франс, на лету из Фор-де-Франса ка Паризу, био је принуђен да се врати само неколико минута након што је полетио са аеродрома на Мартинику, јер му се запалио реактор, преносе данас француски медији.
Послије само минут лета, у ноћи 21. фебруара, десни мотор авиона "боинг" АФ895 почео је да увлачи течност, што је изазвало лошу циркулацију ваздуха у мотору, а такав инцидент узрокује неправилно сагоревање и видљиве експлозије.
Како преноси "Фигаро", очевици на тлу су зачули детонације убрзо након што је авион полетео, али у инциденту нико није повријеђен.
Како преноси портал Martinique Ла 1èре, посада летјелице, која је превозила 469 путника, уочила је инцидент на једном од мотора у тренутку када је авион био у фази почетног узлетања.
Пилот Ришар Рекли рекао је да је одмах затим покренут поступак хитног повратка и авион се успјешно спустило на тло аеродрома са ког је полетио, а путници су затим преусмјерени на други лет.
