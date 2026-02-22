Ела Јовановић у стабилном стању

22.02.2026
Стање малољетне пацијенткиње која је тешко повријеђена у трамвајској несрећи која се десила прошле седмице је стабилно, потврдио је за портал "Аваза" директор Опште болнице "Прим. др. Абдулах Накаш" Исмет Гавранкапетановић.
"Пацијенткиња је стабилног општег стања, и даље је под сталним надзором мултидисциплинарног медицинског тима у Јединици полуинтензивне његе", казао је Гавранкапетановић за "Аваз".
Подсјећамо, несрећа се десила 12. фебруара када је трамвај, док се кретао од Жељезничке станице према Башчаршији, на укључењу у улицу Змаја од Босне, искочио из шина, ударио од стуб, прошао кроз комплетно трамвајско стајалиште и завршио на саобраћајници.
На лицу мјеста је преминуо студент Ердоан Моранкић, а малољетница је тешко повријеђена, ампутирана јој је нога. Првих дана је била животно угрожена, а срећом њено стање је из дана у дан боље. Три особе, међу којима и возач трамваја, задобили су лакше тјелесне повреде.
