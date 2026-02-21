Logo
Ужас у Рибнику: Свиња угризла човјека и прегризла му главну артерију

21.02.2026

20:18

Хитна помоћ Требиње

Екипа Хитне помоћи у Рибнику спасила је данас живот старијем мушкарцу који је изгубио три литра крви након што га је у тору угризла домаћа свиња, пресјекавши му главну артерију на бутини.

У Дому здравља "Др Драган Војводић" речено је да је овај пацијент довезен у њихову установу послије подне и да му је тијело било клонуло.

Тим Хитне службе је, како је наведено, надљудским напорима покушавао да заустави масовно крварење и отворио је два венска пута како би се надокнадила изгубљена течност.

Из рибничког Дома здравља су рекли да су успјели да одрже пацијента у животу до операционе сале Универзитетског клиничког центра у Бањалуци, гдје је успјешно оперисан.

