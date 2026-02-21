"Плате су пуштене, вртићи су поскупјели, не иде се у штрајк"

Извор:
АТВ
21.02.2026
19:57
Коментари:0
Плате су пуштене, родитељи су прихватили поскупљење вртића само да се не иде у штрајк, за АТВ каже Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
"Имали смо двије ванредне сједнице посвећене Центру за предшколско васпитање и образовање и стање са платама у Центру. Ми смо у четвртак требали да имамо редовну сједницу, и почели смо редовном сједницом али смо њу прекинули зато што смо дневни ред и усвајање дневног реда посветили дискусијама везаним за Центра за предшколско васпитање и образовање. Јуче смо имали ванредну сједницу гдје смо говорили о Центра за предшколско васпитање и образовање гдје смо безброј пута понављали ситуацију јер смо имали огроман број спинова од Градске управе" каже Петар Јокановић, директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.
Бања Лука
Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто
Јокановић каже да су колективни преговори са градом трајали годину дана али да одговора није било.
"Нама иначе плата буде до петог у мјесецу, 12. фебруара су исплаћене плате Градској управи и свим осталим јавним установама и предузећима на нивоу града, а нама нису исплаћене. Тада нам је речено да плате уопште неће бити исплаћење и то је узроковало да синдикат донесе одлуку о ступању штрајка. Она је морала бити донесена 10 дана прије тога и зато је он био најављен за 23.", каже Јокановић.
Јокановић наглашава је су плате пуштене, као и да су родитељи прихватили повећање цијене вртића само да се не иде у штајк.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д0
Друштво
5 д0
Бања Лука
1 седм0