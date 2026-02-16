Васпитачи најавили штрајк- рад вртића још неизвјестан

Извор:
Васпитачи у Бањалуци 23. фебруара иду у генерални штрајк. Јануарска плата није исплаћена, понуђено повећање градоначелника нису прихватили. Синдикат чека сједницу Скупштине града у четвртак, па ће у петак коначно одлучити како ће изгледати штрајк.
"Овдје се не ради о додатних 15% на децембарску плату људи се лоше осјећају јер сабирају своје новчанике, овдје се ради о понуди која је 15% везано за септембарску плату, оно што смо добијали је октобар, новембар и децембар то је било предвиђено споразумом он је истекао и нама се сад нуди 15% на септембарску плату а она је била републички минималац", рекла је Слађана Мишић, предсједник синдикалне организације Центра за предшколско образовање и васпитање Бањалука.
Нема разлога за штрајк, каже градоначелник. Посљедња понуда је 16,6% повећања и то би значило да васпитачи у Бањалуци имају највише плате у бранши у Републици Српској.
"Наш коначан је приједлог да се пошаљу платне листе и да буде као што је било посљедња три мјесеца ево није 15% није 20- 16,6 ту стају преговори. Даље ко буде хтио послије ове понуде ићи у штрајк тај нит разумије политику нит су му дјеца приоритет, према томе тражити 20% а добити 16,6 у турбулентним временима, наши васпитачи имаће највеће плате у односу на сваку општину И град у којем прстом уперите", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Градска управа блокира исплату плата увећаних за 20%, што је обавеза из недавно потписаног Колективног уговора, каже предсједник Скупштине града.
"Очигледно је да град нема новца да исплати плате увећане за 20 одсто, што је договорено измјенама колективног уговора по којима потпис градоначелника није неопходан, док их Станивуковић не признаје без његовог потписа. Потписан је колективни уговор и онда градоначелник донесе наредбу према јавним установама да без њега не смију потрошити ни марку. Подсјећам га да није он оснивач јавних установа већ Скупштина града којој он, као и јавне установе, одговара за свој рад", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Да ли ће вртићи 23. фебруара у потпуности обуставити рад још није дефинитивно утврђено. Све зависи од коначне одлуке чланова центра за предшколско образовање и васпитање, који ће се изјаснити о једној од четири понуђене опције.
