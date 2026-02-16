Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

Извор:
АТВ
16.02.2026
16:56
Коментари:0
Снијежне падавине поново нас очекују према прогнози РХМЗ. Ноћас и сутра пријеподне очекује нас облачно вријеме уз падавине. У нижим предјелима ће се мијешати киша, сусњежица и снијег, док ће у брдско-планинским предјелима падати снијег уз пораст сњежног покривача.
"Очекује се 10 до 20 cm снега у вишим пределима, док се у нижим предјелима само понегде очекује формирање мањег сњежног покривача. На југу и југоистоку ће дувати јак ветар који ће у планинским пределима стварати вејавице. Од средине дана падавине престају на западу и југу, а затим и на истоку. Увече и наредне ноћи суво и све хладније уз разведравање", саопштено је из РХМЗ.
У сриједу нас очекује јутро хладно уз мраз, око ријека и по котлинама магловито.
"Током дана сунчани периоди уз пролазно наоблачење од северозапада ка југу и истоку које ће донијети пролазну слабу кишу, у вишим предјелима слаб снијег. Минимална температура ваздуха од -5°С до -1°С, на југу до 3°С, у вишим предјелима од -10°С. Максимална температура ваздуха од 5°С до 10°С, у вишим предјелима од 0°С", саопштено је из РХМЗ.
У четвртак, 19. фебруара, очекује нас топлије уз наоблачење и јачање јужног вјетра.
Биће облачно и вјетровито, на југу киша. На крајњем сјеверу вјетар слаб уз мало свјежије вријеме. Током поподнева падавине ће јачати на југу и западу, а увече ће захватити већину предела. На југу се очекују обилније падавине. Наредне ноћи на северозападу захлађење и киша ће прећи у суснежицу и снијег. Минимална температура ваздуха од -4°С до 2°С, на југу до 5°С. Максимална температура ваздуха од 8°С до 16°С, у вишим пределима од 4°С.
"Ујутру ће на западу почети снег, док ће у осталим предјелима падати киша која затим прелази у сусњежицу и снијег. На југу остаје киша. До краја дана падавине слабе и престају. Максимална температура ваздуха ујутру од 2°С на западу до 10°С на југу, у вишим предјелима од 0°С. Током дана захлађење и минимална температура ваздуха ће бити увече од -4°С до 0°С, на југу до 5°С, у вишим предјелима од -8°С", саопштено је из РХМЗ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму