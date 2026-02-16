Рударски радови неће угрозити бунаре и водоснабдијевање Угљевика

Извор:
АТВ
16.02.2026
14:48
Коментари:0
Предстојећи рударски радови неће имати утицаја на бунаре из којих се Угљевик снабдијева водом, показало је стручно мишљење Геолошке службе Рудника и термоелектране "Угљевик".
Према њиховим ријечима, релевантни бунари се налазе више од 1000 метара од мјеста гдје се планирају радови, што је превелика удаљеност да би могло доћи до било каквог поремећаја подземних вода. Најближи бунар удаљен је око 1.345 метара ваздушном линијом од рударских зона.
Република Српска
Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ
"То је већ један од показатеља да је превелика удаљеност да би рударски радови могли пореметити саму издашност бунара", наводи се у стручном мишљењу Геолошке службе РиТЕ Угљевик.
Геолози наводе и да се бунари налазе ниже од терена на којем ће се изводити радови, што значи да се подземне воде природно слијевају према бунарима, а не обрнуто.
Геолошки састав тла додатно потврђује да су водоносни слојеви стабилни и да нема реалне опасности од смањења количине воде нити њеног загађења. Подземне воде на овом подручју представљају једну велику природну акумулацију коју додатно допуњују ријеке Јања и Угљевичка ријека.
Савјети
Сипајте чашу расола у пасуљ или гулаш и добићете "чудо"
Из свега наведеног, Геолошка служба РиТЕ "Угљевик" извела је закључак да рударски радови не могу угрозити бунаре нити водоснабдијевање општине Угљевик
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму