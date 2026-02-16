Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

Извор:
Телеграф
16.02.2026
16:15
Коментари:0
Двије дјевојке старости 22 и 19 година приведене су због крађе аутобуса са паркинга једне познате приватне фирме у Обреновцу.
Оне се сумњиче да су јуче украле аутобус који је јутрос око четири сата пронађен преврнут у јарку у селу Пироман надомак Обреновца.
Према незваничним сазнањима, ухапшеним дјевојкама је на терет стављено кривично дјело неовлашћено коришћење туђег возила, за које је запријећена новчана казна или казна затвора до три године, а уколико је до неовлашћеног коришћења возила дошло проваљивањем или обијањем возила, казна може да буде од шест мјесеци до пет година затвора, уз додатну новчану казну.
Обје дјевојке су након саслушања пуштене на слободу, а писана им је кривична пријава у редовном поступку.
Подсјећамо, полиција је разговарала са власником аутобуса, који је пријавио да на паркингу нема возила.
Припадници полиције су по пријави изашли на лице мјеста, гдје су обавили увиђај и прикупили трагове који би могли да помогну у идентификацији починилаца. У току је интензивна потрага за особама које се доводе у везу са овим случајем.
О догађају је обавијештено и Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.
