Двије дјевојке украле аутобус: Одвезле га с паркинга, па оставиле у јарку

Извор:

Телеграф

16.02.2026

16:15

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Двије дјевојке старости 22 и 19 година приведене су због крађе аутобуса са паркинга једне познате приватне фирме у Обреновцу.

Оне се сумњиче да су јуче украле аутобус који је јутрос око четири сата пронађен преврнут у јарку у селу Пироман надомак Обреновца.

протест Сарајево

Градови и општине

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Према незваничним сазнањима, ухапшеним дјевојкама је на терет стављено кривично дјело неовлашћено коришћење туђег возила, за које је запријећена новчана казна или казна затвора до три године, а уколико је до неовлашћеног коришћења возила дошло проваљивањем или обијањем возила, казна може да буде од шест мјесеци до пет година затвора, уз додатну новчану казну.

Обје дјевојке су након саслушања пуштене на слободу, а писана им је кривична пријава у редовном поступку.

илу-уставни суд бих-29112025

Хроника

Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Подсјећамо, полиција је разговарала са власником аутобуса, који је пријавио да на паркингу нема возила.

Припадници полиције су по пријави изашли на лице мјеста, гдје су обавили увиђај и прикупили трагове који би могли да помогну у идентификацији починилаца. У току је интензивна потрага за особама које се доводе у везу са овим случајем.

О догађају је обавијештено и Основно јавно тужилаштво у Обреновцу.

(Телеграф)

Коментари (0)
