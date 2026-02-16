Logo
Large banner

Рубио у Будимпешти подржао Орбана

Извор:

Индекс

16.02.2026

15:43

Коментари:

0
Рубио подржао Орбана
Фото: Anadolu/Arpad Kurucz

Рубио је изјавио да америчко-мађарски односи, које су обје стране под Трамповом администрацијом описале као "златно доба", превазилазе уобичајену дипломатску сарадњу.

Амерички државни секретар Марко Рубио данас је у Будимпешти подржао мађарског премијера Виктора Орбана уочи априлских избора, на којима се Орбан надмеће за пети узастопни мандат. Рубио је притом истакао блиске личне везе између мађарског лидера и америчког предсједника Доналда Трампа.

Орбан, који је на власти у Мађарској од 2010. године, важи за једног од најистакнутијих Трампових савезника у Европској унији. Уочи избора 12. априла, који се сматрају његовим највећим изазовом у посљедњих 16 година, Орбан је интензивно радио на јачању веза са америчким предсједником.

Споразум о нуклеарној сарадњи

Рубио је у мађарској престоници са Орбаном и члановима његове владе потписао споразум о цивилној нуклеарној сарадњи. Споразум отвара могућност мађарске куповине америчких компактних нуклеарних реактора, познатих као мали модуларни реактори, као и америчког нуклеарног горива и технологије за складиштење.

Марко Рубио

Свијет

Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху

На конференцији за новинаре Рубио је изјавио да америчко-мађарски односи, које су обје стране под Трамповом администрацијом описале као "златно доба", превазилазе уобичајену дипломатску сарадњу.

"Искрено говорећи, премијер и предсједник имају изузетно близак лични и професионални однос, што је, вјерујем, било од користи за обе наше државе“, рекао је Рубио.

Обраћајући се директно Орбану, Рубио је додао: „Та лична веза коју сте изградили са предсједником била је од пресудног значаја за развој наших односа. Предсједнику Трампу је изузетно стало до вашег успјеха, јер је ваш успјех уједно и наш успјех.“

Пријатељски терен

Посјета Мађарској услиједила је након што је Рубио у недјељу боравио у Словачкој, а претходно је учествовао на Минхенској безбједносној конференцији. С обзиром на то да су на челу Словачке и Мађарске евроскептични популисти који се противе слању помоћи Украјини и отворено подржавају Трампа, обје земље представљају пријатељски терен за Рубија у његовим напорима да склопи енергетске споразуме.

Орбана се у Европској унији често сматра најпоузданијим савезником руског предсједника Владимира Путина. Одржавао је добре односе са Кремљом упркос рату у Украјини, истовремено градећи везе са Трампом и његовим покретом Учинимо Америку поново великом.

Упркос настојањима Европске уније да смањи зависност од руских енергената, Орбан је остао при куповини руске енергије, а након састанка са Трампом у Бијелој кући у новембру добио је изузеће од америчких санкција. Рубио у понедјељак није желио да прецизира трајање тог изузећа, имајући у виду план Европске уније о потпуном прекиду коришћења руских фосилних горива до краја 2027. године.

Орбан је у понедјељак пренио Рубију спремност своје владе да буде домаћин могућег трилатералног мировног самита Сједињених Америчких Држава, Русије и Украјине и поручио да Трамп има „отворени позив“ да посјети Будимпешту.

Подијели:

Тагови :

Марко Рубио

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Свијет

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

1 ч

0
Marko Sljivic zimske olimpijske igre zoi 2026

Остали спортови

ЗОИ: Паљанин Марко Шљивић међу 30 најбољих у слалому

1 ч

0
Аутопут Милош Велики возе у контрасмеру видео

Србија

Сулуде сцене на аутопуту: Возили у контрасмјеру из суманутог разлога

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Исповијест Епстинове жртве: "Увијек сам имала осјећај да ме посматра"

1 ч

0

Више из рубрике

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

Свијет

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Исповијест Епстинове жртве: "Увијек сам имала осјећај да ме посматра"

1 ч

0
Захарова: Кијевски режим је постао међународна терористичка ћелија

Свијет

Захарова: Кијевски режим је постао међународна терористичка ћелија

1 ч

0
Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију

Свијет

Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Снијег се не предаје, очекују се нове падавине

16

56

Одбачено повећање старосне границе за пензију на 70 година

16

37

Возачи опрез! Гужве на граничним прелазима

16

34

Сарајево: Грађани се разишли, ново окупљање сутра

16

32

У Задру погинуо радник из БиХ након пада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner