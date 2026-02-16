Рубио у Будимпешти подржао Орбана

Извор:
16.02.2026
Рубио је изјавио да америчко-мађарски односи, које су обје стране под Трамповом администрацијом описале као "златно доба", превазилазе уобичајену дипломатску сарадњу.
Амерички државни секретар Марко Рубио данас је у Будимпешти подржао мађарског премијера Виктора Орбана уочи априлских избора, на којима се Орбан надмеће за пети узастопни мандат. Рубио је притом истакао блиске личне везе између мађарског лидера и америчког предсједника Доналда Трампа.
Орбан, који је на власти у Мађарској од 2010. године, важи за једног од најистакнутијих Трампових савезника у Европској унији. Уочи избора 12. априла, који се сматрају његовим највећим изазовом у посљедњих 16 година, Орбан је интензивно радио на јачању веза са америчким предсједником.
Рубио је у мађарској престоници са Орбаном и члановима његове владе потписао споразум о цивилној нуклеарној сарадњи. Споразум отвара могућност мађарске куповине америчких компактних нуклеарних реактора, познатих као мали модуларни реактори, као и америчког нуклеарног горива и технологије за складиштење.
Рубио поручио Орбану: Предсједник Трамп је посвећен вашем успјеху
На конференцији за новинаре Рубио је изјавио да америчко-мађарски односи, које су обје стране под Трамповом администрацијом описале као "златно доба", превазилазе уобичајену дипломатску сарадњу.
"Искрено говорећи, премијер и предсједник имају изузетно близак лични и професионални однос, што је, вјерујем, било од користи за обе наше државе“, рекао је Рубио.
Обраћајући се директно Орбану, Рубио је додао: „Та лична веза коју сте изградили са предсједником била је од пресудног значаја за развој наших односа. Предсједнику Трампу је изузетно стало до вашег успјеха, јер је ваш успјех уједно и наш успјех.“
Посјета Мађарској услиједила је након што је Рубио у недјељу боравио у Словачкој, а претходно је учествовао на Минхенској безбједносној конференцији. С обзиром на то да су на челу Словачке и Мађарске евроскептични популисти који се противе слању помоћи Украјини и отворено подржавају Трампа, обје земље представљају пријатељски терен за Рубија у његовим напорима да склопи енергетске споразуме.
Орбана се у Европској унији често сматра најпоузданијим савезником руског предсједника Владимира Путина. Одржавао је добре односе са Кремљом упркос рату у Украјини, истовремено градећи везе са Трампом и његовим покретом Учинимо Америку поново великом.
Упркос настојањима Европске уније да смањи зависност од руских енергената, Орбан је остао при куповини руске енергије, а након састанка са Трампом у Бијелој кући у новембру добио је изузеће од америчких санкција. Рубио у понедјељак није желио да прецизира трајање тог изузећа, имајући у виду план Европске уније о потпуном прекиду коришћења руских фосилних горива до краја 2027. године.
Орбан је у понедјељак пренио Рубију спремност своје владе да буде домаћин могућег трилатералног мировног самита Сједињених Америчких Држава, Русије и Украјине и поручио да Трамп има „отворени позив“ да посјети Будимпешту.
