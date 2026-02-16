Извор:
РТ Балкан
16.02.2026
15:04
Кијевски режим је достигао стање међународне терористичке ћелије са неонацистичким "пришивком", изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, преноси ТАСС.
"Имам питање за десетине хиљада свјетских стручњака у области међународног тероризма: гдје сте сви ви? И зашто, на примјер, на Минхенској безбједносној конференцији није одржан округли сто или панел-дискусија на тему: како је кијевски режим од марионетског, који глуми демократију, стигао до међународне терористичке ћелије са својом специфичношћу – неонацистичким пришивком", истакла је она у емисији "Велика игра" на Првом каналу.
Према њеним ријечима, сви елементи су већ видљиви.
"Ријеч је, наравно, о масовном, унапред планираном, уз учешће државних структура и политички мотивисаном извршавању терористичких аката против цивилног становништва", напоменула је портпаролка руског спољнополитичког ресора.
Истовремено је нагласила да кијевски режим има обиљежје попут банде "Црна мачка", која је послије злочина цртала црну мачку на зиду.
"Кијевски режим врши терористичке нападе на цивиле, а затим се одмах враћа на мјесто злочина како би убио и припаднике социјалних служби, спасилачких екипа. Посебну огорченост и зверску мржњу код њих изазивају љекари", указала је Захарова, додавши да је то међународни тероризам.
Како је напоменула, он се споља подржава оружјем, новцем и политичком подршком – "читав конгломерат земаља, под натовским кишобраном".
"То је управо онај међународни тероризам чији је циљ да скрене пажњу са неуспјеха на бојном пољу и да хибридни рат пренесе у домове цивила, у виду психолошког притиска и застрашивања", нагласила је Захарова.
Говорећи за ТАСС, портпаролка руског министарства је изјавила да су западне земље "успеле да Украјину учине европском државом у смислу нацизма".
Раније је предсједник Финске Александар Стуб на Минхенској безбједносној конференцији изјавио да је предсједник Русије Владимир Путин наводно желио да Украјину учини руском, али да је она сада постала европска.
"Не знам шта господин Стуб подразумијева под рјечју 'европска'. Ако сматрају да је Европа искључиво нацизам, који се тамо више пута испољавао, онда су, судећи по изјавама шефа кијевског режима Владимира Зеленског, заиста успјели да Украјину учине европском – односно нацистичком. Русија никада није имала намјеру да не поштује суверенитет Украјине. Ми смо се према Украјини увијек односили као према сувереној и независној држави", истакла је она.
Подсјетила је да су одмах након распада СССР-а успостављени дипломатски односи, размењене амбасаде, потписани бројни међудржавни споразуми, укључујући и они о флотама, као и да је трговина вођена по принципима међународних економских односа.
"Није Русија спроводила државни удар, није Русија мењала режим, није Русија организовала 'мајдане' да би доводила своје штићенике на власт. То је чинио Запад. Државни секретари САД делили су колаче – конкретно Викторија Нуланд – а на митинге су долазили амбасадори и министри спољних послова Њемачке, Француске, Пољске и других западноевропских земаља. Зато нас не треба оптуживати за оно што сами раде", нагласила је она.
Осврћући се на Минхенску безбједносну конференцију, Захарова је оцјенила да она показује одсуство стварне солидарности међу чланицама НАТО-а.
Према њеним ријечима, постоје двије категорије земаља: оне које су спремне да се супротставе мејнстриму, попут Мађарске, и "тиха, али агресивна мањина која колективно иде ка дну".
Посебно је истакла да је Зеленски, како је рекла, "са простачком огорченошћу" напао премијера Мађарске Виктора Орбана.
Говорећи о изјавама западних земаља у вези са наводним тровањем блогера Алексеја Наваљног, Захарова је оценила да је ријеч о покушају да се скрене пажња са "Епстинових досијеа", који су снажно одјекнули у свијету.
Она је навела да је било потребно "нешто што би покренуло дискусију о наводној руској агресији".
Према ријечима Захарове, раније су ту улогу имали украјински предсједници, док данас "представнике кијевског режима више нико озбиљно не схвата".
