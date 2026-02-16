Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Извор:
Телеграф
16.02.2026
13:27
Син чеченског моћника Рамзана Кадирова (49) наводно се суочава са озбиљним посљедицама након несреће. Адаму Кадирову (18) љекари су морали да уклоне слезину након саобраћајне несреће, а због оштећења оптичког нерва постоји ризик од трајног сљепила на једном оку.
Ову информацију преноси опозициони лист Новаја Газета Европа, позивајући се на сопствене изворе, преноси Билд.
Према извјештају, 18-годишњак је провео три недјеље у Боткин болници у Москви, а љекар му је прописао строгу дијету у трајању од шест мјесеци. Посебно је забрињавајуће, како наводи извор тих, то што је оптички нерв оштећен и постоји ризик да Адам Кадиров изгуби вид на једном оку.
Сама несрећа догодила се у Грозном у јануару. Према опозиционим каналима, 18-годишњак је изгубио контролу над возилом при великој брзини и ударио у заштитну ограду. У сљедећем тренутку дошло је до судара пратећег конвоја.
Док су независни медији извјештавали о драматичним повредама, његов отац, Рамзан Кадиров, одбацио је наводе као "лажне вијести". Недуго потом објавио је видео свог сина - видно мршавог, али усправног.
