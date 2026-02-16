Logo
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Извор:

Телеграф

16.02.2026

13:27

Коментари:

0
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Син чеченског моћника Рамзана Кадирова (49) наводно се суочава са озбиљним посљедицама након несреће. Адаму Кадирову (18) љекари су морали да уклоне слезину након саобраћајне несреће, а због оштећења оптичког нерва постоји ризик од трајног сљепила на једном оку.

Ову информацију преноси опозициони лист Новаја Газета Европа, позивајући се на сопствене изворе, преноси Билд.

Пензионери

Економија

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Према извјештају, 18-годишњак је провео три недјеље у Боткин болници у Москви, а љекар му је прописао строгу дијету у трајању од шест мјесеци. Посебно је забрињавајуће, како наводи извор тих, то што је оптички нерв оштећен и постоји ризик да Адам Кадиров изгуби вид на једном оку.

Сама несрећа догодила се у Грозном у јануару. Према опозиционим каналима, 18-годишњак је изгубио контролу над возилом при великој брзини и ударио у заштитну ограду. У сљедећем тренутку дошло је до судара пратећег конвоја.

Дијете дјечак

Породица

Најљепша имена за мушку дјецу: Вјерује се да ће их цијели живот пратити срећа

Док су независни медији извјештавали о драматичним повредама, његов отац, Рамзан Кадиров, одбацио је наводе као "лажне вијести". Недуго потом објавио је видео свог сина - видно мршавог, али усправног.

Таг :

Ramzan Kadirov

