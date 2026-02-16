Видео запалио Србију: На концерт одвела бившу од свог мужа

Извор:
Агенције
16.02.2026
13:06
Када је на ТикТоку осванула објава са натписом: "Када неће муж да вас поведе на концерт Владе Георгијева за Дан заљубљених, ви поведете његову бившу жену", мало ко је очекивао да ће снимак две жене које заједно певају чувену песму "Анђеле" и уживају у романтичним баладама изазвати прави мали друштвени земљотрес.
У земљи у којој серазводи често завршавају тешким ријечима, подјелама и трајним замјерањима, призор садашње и бивше супруге које заједно славе љубав - макар и кроз пјесму - многима је дјеловао као научна фантастика.
А интернет? Интернет је, наравно, полудио.
"Јао, а с којом је онда сад?"
Видео је за кратко вријеме скупио десетине хиљада прегледа и више од 90 коментара, а машта публике радила је пуном паром.
"Јао, а с којом је онда сад ако сте вас двије ту", питала је једна корисница, док је друга духовито додала: "Вјероватно је нешто већ заказао са будућом женом па није могао."
@zmijetina21 @vladogeorgievofficiala #koncert #arena #valentinesday #14february ♬ original sound - Kristina✨
Било је и оних који су у свему видјели чисту побједу женске солидарности:
"ВОЛИМ ШТО САМ ЖЕНА У ОВОМ ВРЕМЕНУ!!!"
"Па краљице сте!"
"Ширимо љубав, не мржњу."
Али, као и увијек, Балкан није Балкан без зачина ироније и провокације.
Значајан број коментара отишао је у потпуно другом смјеру, алудирајући на интимне односе и "освету":
"Пала тројка",
"Приредите му једну добру тројку",
"Засигурна тројка",
"А таман било потенцијала за тројкицу - штета!"
Други су, пак, тврдили да мушкарац у цијелој причи заправо "побјеђује":
"Најгоре што мислите да му пркосите, а њега боли брига",
"Истуширао вас обје. 6 бодова, лаган лик",
"Он је сад са трећом."
Било је и романтичних предлога: "И посветите му песму - Лажљива."
У мору коментара издвојио се и један који даје другачију перспективу:
"Нема ништа лоше, поготово кад имаш дијете са женом из првог брака. Не морају сви који се разведу да се мрзе."
Можда управо у тој реченици лежи суштина цијеле приче.
У западним друштвима све чешће виђамо примјере тзв. "блендед" породица - заједничких прослава, рођендана, па чак и одмора са бившим партнерима. Код нас, међутим, развод још увијек често носи етикету неуспјеха, личне издаје и потребе да се заувијек прекине сваки контакт.
Зато сцена у којој садашња и бивша супруга заједно пјевају "Анђеле" или "Љубав" дјелује као мали друштвени експеримент.
Да ли је у питању иронија? Пркос? Аутентична блискост? Или само добар смисао за хумор?
Можда је све од наведеног.
И док су једни нагађали "плот твист", а други бројили имагинарне поене, чињеница је да су двије жене показале нешто што се ријетко виђа - одсуство непријатељства.
Можда иза свега стоји заједничко дијете. Можда су прошле довољно времена и сазријевања. А можда су једноставно схватиле да им је лакше да пјевају него да се свађају.
У мору конфликата, овакав гест - колико год некоме дјеловао провокативно - носи и једну другачију поруку: развод не мора да значи рат.
А ако већ неко не жели да вас поведе на концерт за Дан заљубљених - можда је најбоља освета управо то да се ви проведете боље него икад.
И то уз бившу жену.
